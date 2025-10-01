Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали удар ВСУ по депутату Новой Каховки военным преступлением - РИА Новости, 01.10.2025
12:31 01.10.2025
В МИД назвали удар ВСУ по депутату Новой Каховки военным преступлением
В МИД назвали удар ВСУ по депутату Новой Каховки военным преступлением - РИА Новости, 01.10.2025
В МИД назвали удар ВСУ по депутату Новой Каховки военным преступлением
Удар ВСУ по главе совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимиру Леонтьеву является военным преступлением и нарушением международного права, заявил РИА Новости, 01.10.2025
В МИД назвали удар ВСУ по депутату Новой Каховки военным преступлением

Мирошник назвал атаку ВСУ на депутата Новой Каховки военным преступлением

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Удар ВСУ по главе совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимиру Леонтьеву является военным преступлением и нарушением международного права, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале, что Леонтьев скончался в больнице из-за атаки дрона ВСУ типа "Баба-Яга". Он был госпитализирован в тяжёлом состоянии в больницу.
"Есть все предпосылки считать, что убийство Владимира Леонтьева было преднамеренным… Это военное преступление, покушение и убийство гражданского человека. Это прямое нарушение норм и принципов международного права, которое Украина нарушает на территории Херсонской области далеко не в первый раз", - сказал Мирошник агентству.
В МИД рассказали о покушениях на главу совета депутатов Новой Каховки
Херсонская областьНовая КаховкаРоссияВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Родион МирошникВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
