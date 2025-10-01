https://ria.ru/20251001/ataka-2045598145.html
В МИД назвали удар ВСУ по депутату Новой Каховки военным преступлением
В МИД назвали удар ВСУ по депутату Новой Каховки военным преступлением - РИА Новости, 01.10.2025
В МИД назвали удар ВСУ по депутату Новой Каховки военным преступлением
Удар ВСУ по главе совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимиру Леонтьеву является военным преступлением и нарушением международного права, заявил РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T12:31:00+03:00
2025-10-01T12:31:00+03:00
2025-10-01T12:31:00+03:00
херсонская область
новая каховка
россия
владимир леонтьев (новая каховка)
родион мирошник
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045585490_0:24:960:564_1920x0_80_0_0_28d9ef8bc46f537649e312d96addbd05.jpg
https://ria.ru/20251001/glava-2045597139.html
херсонская область
новая каховка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045585490_0:0:854:640_1920x0_80_0_0_865a3a781d210261f02c850e80c2d58f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , новая каховка, россия, владимир леонтьев (новая каховка), родион мирошник, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Херсонская область , Новая Каховка, Россия, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Родион Мирошник, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В МИД назвали удар ВСУ по депутату Новой Каховки военным преступлением
Мирошник назвал атаку ВСУ на депутата Новой Каховки военным преступлением