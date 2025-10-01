Одну из раненых при нападении в техникуме в Архангельске перевели в палату

МУРМАНСК, 1 окт – РИА Новости. Одну из раненных бывшим студентом в техникуме в Архангельске перевели из реанимации в обычную палату, обе пострадавшие находятся в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.
"Обе пострадавшие стабильны, пациентка из реанимации переведена в отделение", - сообщили в минздраве.
В понедельник утром 18-летний юноша напал с ножом на педагогов техникума в Архангельске, из которого ранее был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений. Вину юноша признал частично, суд заключил его под стражу на два месяца.
Как сообщал СК, в ходе допроса юноша рассказал, что напал с ножом на бывшего куратора группы из чувства мести, так как "она не одобрила ему учебный проект, в результате чего у него образовалась задолженность по предметам". Установлено, что фигурант с 2023 года проходил обучение в техникуме, был переведен на второй курс, несмотря на задолженность, которую вовремя не закрыл и ушел в академический отпуск. Затем продолжил обучение на первом курсе, но пропускал занятия и имел задолженность по ряду предметов. Весной 2025 года по исполнении 18 лет по собственной инициативе забрал документы из техникума, но не сдал студенческий билет, которым воспользовался 29 сентября.