Одну из раненых при нападении в техникуме в Архангельске перевели в палату

МУРМАНСК, 1 окт – РИА Новости. Одну из раненных бывшим студентом в техникуме в Архангельске перевели из реанимации в обычную палату, обе пострадавшие находятся в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.