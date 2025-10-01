https://ria.ru/20251001/arest-2045636218.html
Сына компаньона судьи Момотова оставили под стражей до 18 ноября
Сына компаньона судьи Момотова оставили под стражей до 18 ноября - РИА Новости, 01.10.2025
Сына компаньона судьи Момотова оставили под стражей до 18 ноября
Сын компаньона судьи Виктора Момотова, предпринимателя Андрея Марченко, ответчика по иску Генпрокуратуры России об изъятии имущества судьи Верховного суда РФ в... РИА Новости, 01.10.2025
