Сына компаньона судьи Момотова оставили под стражей до 18 ноября

КРАСНОДАР, 1 окт - РИА Новости. Сын компаньона судьи Виктора Момотова, предпринимателя Андрея Марченко, ответчика по иску Генпрокуратуры России об изъятии имущества судьи Верховного суда РФ в отставке Момотова, не смог обжаловать арест и остался под стражей до 18 ноября, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.