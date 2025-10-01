Рейтинг@Mail.ru
Сына компаньона судьи Момотова оставили под стражей до 18 ноября - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/arest-2045636218.html
Сына компаньона судьи Момотова оставили под стражей до 18 ноября
Сына компаньона судьи Момотова оставили под стражей до 18 ноября - РИА Новости, 01.10.2025
Сына компаньона судьи Момотова оставили под стражей до 18 ноября
Сын компаньона судьи Виктора Момотова, предпринимателя Андрея Марченко, ответчика по иску Генпрокуратуры России об изъятии имущества судьи Верховного суда РФ в... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T14:50:00+03:00
2025-10-01T14:50:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
виктор момотов
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
https://ria.ru/20250924/nalogi-2043895084.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодарский край, виктор момотов, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Виктор Момотов, Генеральная прокуратура РФ
Сына компаньона судьи Момотова оставили под стражей до 18 ноября

Сын компаньона судьи Момотова Марченко остался под стражей до 18 ноября

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 1 окт - РИА Новости. Сын компаньона судьи Виктора Момотова, предпринимателя Андрея Марченко, ответчика по иску Генпрокуратуры России об изъятии имущества судьи Верховного суда РФ в отставке Момотова, не смог обжаловать арест и остался под стражей до 18 ноября, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Остается под стражей до 18 ноября", - сообщили агентству в пресс-службе.
Логотип Федеральной налоговой службы - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Компаньон судьи Момотова задолжал налоговой более 285 миллионов рублей
24 сентября, 05:34
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайВиктор МомотовГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала