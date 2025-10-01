https://ria.ru/20251001/arest-2045556077.html
Сына компаньона экс-судьи Момотова арестовали в Краснодаре
Сына компаньона экс-судьи Момотова арестовали в Краснодаре - РИА Новости, 01.10.2025
Сына компаньона экс-судьи Момотова арестовали в Краснодаре
Сын компаньона судьи Момотова, предпринимателя Андрея Марченко, ответчика по иску Генпрокуратуры России об изъятии имущества судьи Верховного суда РФ в отставке РИА Новости, 01.10.2025
КРАСНОДАР, 1 окт - РИА Новости. Сын компаньона судьи Момотова, предпринимателя Андрея Марченко, ответчика по иску Генпрокуратуры России об изъятии имущества судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, арестован по делу о мошенничестве и отмывании денег в крупном размере, следует из данных картотеки судов.
Октябрьский суд арестовал Ивана Марченко по делу о мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере (часть 4 статьи 159, пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ), следует из данных в картотеке.
Октябрьский суд Краснодара ранее арестовал предпринимателя Андрея Марченко по делу о мошенничестве - по части 4 статьи 159 УК РФ, рассказал РИА Новости адвокат Иван Дворовенко. Марченко был арестован 20 сентября на 2 месяца, как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности.
Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.