Сына компаньона экс-судьи Момотова арестовали в Краснодаре - РИА Новости, 01.10.2025
08:37 01.10.2025 (обновлено: 08:44 01.10.2025)
Сына компаньона экс-судьи Момотова арестовали в Краснодаре
Сына компаньона экс-судьи Момотова арестовали в Краснодаре
Сын компаньона судьи Момотова, предпринимателя Андрея Марченко, ответчика по иску Генпрокуратуры России об изъятии имущества судьи Верховного суда РФ в отставке РИА Новости, 01.10.2025
краснодар, происшествия, виктор момотов
Краснодар, Происшествия, Виктор Момотов
Сына компаньона экс-судьи Момотова арестовали в Краснодаре

Сына компаньона Момотова арестовали в Краснодаре по делу о мошенничестве

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники. Архивное фото
КРАСНОДАР, 1 окт - РИА Новости. Сын компаньона судьи Момотова, предпринимателя Андрея Марченко, ответчика по иску Генпрокуратуры России об изъятии имущества судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, арестован по делу о мошенничестве и отмывании денег в крупном размере, следует из данных картотеки судов.
Октябрьский суд арестовал Ивана Марченко по делу о мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере (часть 4 статьи 159, пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ), следует из данных в картотеке.
Логотип Федеральной налоговой службы - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Компаньон судьи Момотова задолжал налоговой более 285 миллионов рублей
24 сентября, 05:34
Октябрьский суд Краснодара ранее арестовал предпринимателя Андрея Марченко по делу о мошенничестве - по части 4 статьи 159 УК РФ, рассказал РИА Новости адвокат Иван Дворовенко. Марченко был арестован 20 сентября на 2 месяца, как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности.
Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Более 100 томов приобщили по иску об изъятии имущества у Момотова
Вчера, 10:54
 
