Главе минтранса Челябинской области продлили арест

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Суд в Москве до 10 октября продлил арест министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексею Нечаеву и его предполагаемым соучастникам, обвиняемым в растрате, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Постановлением суда мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 10 октября", - сказано в документе.

Обвиняемые попытались оспорить это решение, но безрезультатно - Мосгорсуд оставил всех в СИЗО.

Суд пришел к выводу, что обстоятельства дела и данные о личности обвиняемых "дают основания полагать, что, будучи на свободе, они могут скрыться или иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу".

Мещанский суд Москвы в феврале по делу о растрате арестовал министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, его предшественника на посту министра Дмитрия Микулика, директора ООО "Технопарк" Александра Зырянова и предпринимателя Константина Зарипова. Еще одной фигурантке - заместителю гендиректора ООО "РСГрупп" Екатерине Краснихиной - суд избрал более мягкую меру пресечения в виде запрета определенных действий. Позднее в деле появились еще две обвиняемые: начальника правового управления министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Анну Курьянову суд отправил в СИЗО, директору одной из крупнейших подведомственных организаций - ОГКУ "Челябинскавтодор" Наталье Чесноковой избрал запрет определенных действий.

О задержании Нечаева 19 февраля сообщило УФСБ России по Челябинской области. Ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). На следующий день министра увезли в Москву для избрания меры пресечения. Остальным фигурантам предъявлены аналогичные обвинения.

По версии следствия, при реализации госконтрактов с участием АО "Южуралмост" и ЗАО "Южуралавтобан" с 2015 по 2019 годы были похищены бюджетные средства, сумма не уточнялась.

По данным СМИ, всего было похищено два миллиарда 966 миллионов рублей.

Зарипов и Зырянов ранее занимали руководящие посты в предприятиях АО "Южуралмост" и ЗАО "Южуралавтобан".

По данным сайта министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, Нечаев возглавил министерство 8 ноября 2019 года, до этого занимал должность начальника управления дорожного хозяйства министерства, а еще ранее - начальника отдела производственно-технического надзора областного госучреждения "Челябинскавтодор".