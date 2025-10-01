https://ria.ru/20251001/apple-2045642935.html
Apple в третий раз оштрафовали за отказ удалить запрещенный контент
Apple в третий раз оштрафовали за отказ удалить запрещенный контент - РИА Новости, 01.10.2025
Apple в третий раз оштрафовали за отказ удалить запрещенный контент
Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T15:06:00+03:00
2025-10-01T15:06:00+03:00
2025-10-01T15:06:00+03:00
Суд в третий раз за 2 дня оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей