Apple в третий раз оштрафовали за отказ удалить запрещенный контент - РИА Новости, 01.10.2025
15:06 01.10.2025
Apple в третий раз оштрафовали за отказ удалить запрещенный контент
Apple в третий раз оштрафовали за отказ удалить запрещенный контент
Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде.
Apple в третий раз оштрафовали за отказ удалить запрещенный контент

Суд в третий раз за 2 дня оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Компании Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd.) назначен штраф в размере 3,5 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.
Протокол был составлен за отказ удалить запрещённый контент - по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.
Два аналогичных штрафа суд назначил Apple вчера.
