Суд на Алтае вынес приговор мужчине, убившему 11 женщин

НОВОСИБИРСК, 1 окт – РИА Новости. Калманский районный суд Алтайского края приговорил "политеховского маньяка" Виталия Манишина, который обвинялся в убийстве 11 женщин, к 25 годам лишения свободы, сообщают прокуратура Алтайского края и СУСК.

Судебный процесс шел в Калманском районном суде, приговор же был оглашен в здании Железнодорожного райсуда Барнаула . 54-летний Виталий Манишин обвинялся в изнасиловании и убийстве 11 женщин, среди которых - абитуриентки и студентки Алтайского технического госуниверситета.

"Суд согласился с мнением стороны обвинения и по совокупности преступлений назначил Манишину наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в совместном релизе двух ведомств.

По данным СК РФ , Манишин причастен к совершенным с 1989 по 2000 год в Алтайском крае 11 убийствам, сопряженным с изнасилованием. Так, в сентябре 1989 года подсудимый, будучи на тот момент студентом, познакомился с 17-летней девушкой, изнасиловал ее, задушил, а тело закопал. В 1999-2000 годах пропали без вести еще десять женщин. Среди них были абитуриентки Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, в связи с чем обвиняемого и стали называть "политеховским маньяком".

В СК отметили, что спустя 10 лет после первого убийства Манишин начал знакомиться с абитуриентками под предлогом оказания им помощи в поступлении в учебные заведения. Обманным путем он на машине вывозил девушек в безлюдные места, где насиловал и убивал, а тела прятал. Одной из жертв стала мать абитуриентки, которой он пообещал решить вопрос с поступлением дочери в университет, но после передачи в безлюдном месте 9 тысяч рублей, убил ее. Также следователи установили причастность Манишина к убийствам молодых женщин, пытавшихся трудоустроиться в учебные заведения.

"Длительное время злоумышленнику удавалось скрываться от правоохранительных органов, однако в результате профессиональных совместных действий следователей, криминалистов СК и сотрудников полиции была установлена причастность Манишина к особо тяжким преступлениям, и он был задержан. В ходе допросов и проверок показаний на месте фигурант подробно рассказал о своих деяниях и показал, где спрятал тела потерпевших", - сообщили в СК РФ.