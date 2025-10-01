Блогер Алехин* заявил, что приостанавливает ведение социальных сетей

https://ria.ru/20251001/alehin-2045650257.html
Блогер Роман Алехин*, признанный в России иноагентом, заявил, что прерывает публикации в своем Telegram-канале и других соцсетях.
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Блогер Роман Алехин*, признанный в России иноагентом, заявил, что прерывает публикации в своем Telegram-канале и других соцсетях.
"Я вынужден прервать написание постов в Telegram
и других соцсетях. Это связано со многими факторами", - написал он в своем Telegram-канале
.
Он отметил, что это в частности связано с желанием дописать книги.
По его словам, он передает фонд и волонтерскую организацию курской волонтерской группе.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента