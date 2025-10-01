Рейтинг@Mail.ru
Блогер Алехин* заявил, что приостанавливает ведение социальных сетей
15:35 01.10.2025
Блогер Алехин* заявил, что приостанавливает ведение социальных сетей
Блогер Роман Алехин*, признанный в России иноагентом, заявил, что прерывает публикации в своем Telegram-канале и других соцсетях. РИА Новости, 01.10.2025
2025
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Блогер Роман Алехин*, признанный в России иноагентом, заявил, что прерывает публикации в своем Telegram-канале и других соцсетях.
"Я вынужден прервать написание постов в Telegram и других соцсетях. Это связано со многими факторами", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что это в частности связано с желанием дописать книги.
По его словам, он передает фонд и волонтерскую организацию курской волонтерской группе.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
