Песков рассказал, что будет со странами, желающими присвоить активы России
Песков рассказал, что будет со странами, желающими присвоить активы России - РИА Новости, 01.10.2025
Песков рассказал, что будет со странами, желающими присвоить активы России
Страны и лица, которые хотят незаконно присвоить российские активы, будут призваны к ответственности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.10.2025
россия
Песков рассказал, что будет со странами, желающими присвоить активы России
Песков: желающие незаконно присвоить российские активы страны будут наказаны