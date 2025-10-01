Рейтинг@Mail.ru
13:00 01.10.2025
В Кремле раскритиковали планы ЕС по российским активам
В Кремле раскритиковали планы ЕС по российским активам
россия, дмитрий песков, евросоюз
Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз
В Кремле раскритиковали планы ЕС по российским активам

Песков назвал планы ЕС по российским активам шагами в сторону разрушения доверия

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы по замороженным российским активам шагами в сторону разрушения доверия к принципу неприкосновенности собственности.
"Это дополнительные шаги в сторону, ну, наверное, полного разрушения доверия к принципу неприкосновенности собственности. То есть в данном случае бумеранг будет очень серьезно бить по тем, кто является основными депозитариями, странами, которые заинтересованы в инвестиционной привлекательности, и так далее и тому подобное", - сказал Песков журналистам.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
СМИ: предложение ЕК по активам России говорит о незнании основ экономики
РоссияДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
