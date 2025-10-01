https://ria.ru/20251001/aktivy-2045605738.html
В Кремле раскритиковали планы ЕС по российским активам
В Кремле раскритиковали планы ЕС по российским активам - РИА Новости, 01.10.2025
В Кремле раскритиковали планы ЕС по российским активам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы по замороженным российским активам шагами в сторону разрушения доверия к принципу... РИА Новости, 01.10.2025
россия
дмитрий песков
евросоюз
россия
В Кремле раскритиковали планы ЕС по российским активам
Песков назвал планы ЕС по российским активам шагами в сторону разрушения доверия