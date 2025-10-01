Рейтинг@Mail.ru
В США предложили проект передачи Киеву активов России - РИА Новости, 01.10.2025
07:32 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/aktivy-2045551327.html
В США предложили проект передачи Киеву активов России
В США предложили проект передачи Киеву активов России - РИА Новости, 01.10.2025
В США предложили проект передачи Киеву активов России
В Сенате США внесли резолюцию с призывом к исполнительной власти, а также к лидерам стран G7 и Евросоюза изъять суверенные активы России и направлять их Украине
В США предложили проект передачи Киеву активов России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. В Сенате США внесли резолюцию с призывом к исполнительной власти, а также к лидерам стран G7 и Евросоюза изъять суверенные активы России и направлять их Украине траншами не менее 10 миллиардов долларов в месяц, говорится на сайте конгресса.
"Резолюция призывает изъять суверенные активы Российской Федерации, находящиеся под юрисдикцией членов G7, и передавать их Украине ежемесячными траншами не менее 10 миллиардов долларов США до полного расходования", - отмечается в тексте инициативы.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
ЕС хочет добиться решения по активам России в обход Орбана, пишут СМИ
29 сентября, 09:01
Автором документа выступил сенатор-республиканец Джон Кеннеди. Соавторами стали демократы Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус, а также республиканец Линдси Грэм*, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Резолюция передана в комитет по международным отношениям.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль 2025 года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
США тратили на санкции против России предназначавшиеся Киеву средства
07:26
 
