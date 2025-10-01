В США предложили проект передачи Киеву активов России

ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. В Сенате США внесли резолюцию с призывом к исполнительной власти, а также к лидерам стран G7 и Евросоюза изъять суверенные активы России и направлять их Украине траншами не менее 10 миллиардов долларов в месяц, говорится на сайте конгресса.

"Резолюция призывает изъять суверенные активы Российской Федерации, находящиеся под юрисдикцией членов G7 , и передавать их Украине ежемесячными траншами не менее 10 миллиардов долларов США до полного расходования", - отмечается в тексте инициативы.

Автором документа выступил сенатор-республиканец Джон Кеннеди. Соавторами стали демократы Ричард Блюменталь Шелдон Уайтхаус , а также республиканец Линдси Грэм*, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Резолюция передана в комитет по международным отношениям.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль 2025 года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.

В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.