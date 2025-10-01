Рейтинг@Mail.ru
16:36 01.10.2025
В МИД России заявили, что нарративы Запада об Африке изживают себя
В МИД России заявили, что нарративы Запада об Африке изживают себя
В мире, Африка, Россия, Большая двадцатка, Всемирный банк
В МИД России заявили, что нарративы Запада об Африке изживают себя

Бердыев: Африка находится в авангарде глобальной экономики и политики

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Марат Бердыев - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Марат Бердыев. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Нарративы Запада об Африке изживают себя, континент находится в авангарде глобальной экономики и политики, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
"Восприятие об Африке в мире меняется на глазах. Бывшие нарративы Запада о том, что Африка - это какой-то объект, а не субъект международной политики, о том, что она нуждается в бесконечной внешней опеке, изживают себя", - сказал Бердыев на круглом столе "Россия-Африка: актуальные вызовы".
Дипломат отметил, что Африка уверенно выходит в авангард глобальной политики и экономики, и добавил, что, по данным Всемирного банка, в ближайшее время товарооборот внутри континента вырастет на 80%. По его мнению, это представляет хорошую основу для сотрудничества, в том числе с российской стороной.
Бердыев подчеркнул, что Россия готова помогать Африке, а также напомнил, что она списала долги странам континента в общей сложности на 23 миллиарда долларов. По словам дипломата, это продолжается по программе "долг в обмен на развитие".
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед во время открытия самой большой в Африке ГЭС Возрождение на Ниле - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Эфиопия открыла крупнейшую в Африке ГЭС
