В МИД России заявили, что нарративы Запада об Африке изживают себя

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Нарративы Запада об Африке изживают себя, континент находится в авангарде глобальной экономики и политики, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
"Восприятие об Африке в мире меняется на глазах. Бывшие нарративы Запада о том, что Африка - это какой-то объект, а не субъект международной политики, о том, что она нуждается в бесконечной внешней опеке, изживают себя", - сказал Бердыев на круглом столе "Россия-Африка: актуальные вызовы".
Дипломат отметил, что Африка уверенно выходит в авангард глобальной политики и экономики, и добавил, что, по данным Всемирного банка, в ближайшее время товарооборот внутри континента вырастет на 80%. По его мнению, это представляет хорошую основу для сотрудничества, в том числе с российской стороной.
Бердыев подчеркнул, что Россия готова помогать Африке, а также напомнил, что она списала долги странам континента в общей сложности на 23 миллиарда долларов. По словам дипломата, это продолжается по программе "долг в обмен на развитие".
