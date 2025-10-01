https://ria.ru/20251001/aeroport-2045636585.html
Сухумский аэропорт с момента открытия принял более ста тысяч пассажиров
Сухумский аэропорт с момента открытия принял более ста тысяч пассажиров - РИА Новости, 01.10.2025
Сухумский аэропорт с момента открытия принял более ста тысяч пассажиров
Аэропорт Сухума с момента открытия в мае принял более 100 тысяч пассажиров, сообщил министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T14:51:00+03:00
2025-10-01T14:51:00+03:00
2025-10-01T14:51:00+03:00
абхазия
сухум
россия
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013879693_0:99:3464:2048_1920x0_80_0_0_bc113ddeae71bad3dc7ee41a771f5872.jpg
https://ria.ru/20250501/abkhaziya-2014627874.html
абхазия
сухум
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013879693_367:0:3098:2048_1920x0_80_0_0_652fb5eae49d52a665f6af8173f1b2a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, сухум, россия, сергей лавров, в мире
Абхазия, Сухум, Россия, Сергей Лавров, В мире
Сухумский аэропорт с момента открытия принял более ста тысяч пассажиров
Барциц: аэропорт Сухума с мая принял более 100 тысяч пассажиров