Сухумский аэропорт с момента открытия принял более ста тысяч пассажиров - РИА Новости, 01.10.2025
14:51 01.10.2025
Сухумский аэропорт с момента открытия принял более ста тысяч пассажиров
Сухумский аэропорт с момента открытия принял более ста тысяч пассажиров

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАэропорт Сухума
Аэропорт Сухума - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Аэропорт Сухума. Архивное фото
СОЧИ, 1 окт – РИА Новости. Аэропорт Сухума с момента открытия в мае принял более 100 тысяч пассажиров, сообщил министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц.
"Мы хотим с чувством глубокого удовлетворения сказать, что один из наиболее реализованных проектов, наш международный сухумский аэропорт, уже принял на сегодняшний день более 100 тысяч пассажиров", - сказал Барциц на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
В среду главы МИД России, Абхазии и Южной Осетии проводят встречу в Сочи.
Аэропорт в Сухуме открылся в мае 2025 года после 32-летнего перерыва, реконструкция воздушной гавани стала совместным проектом России и Абхазии.
Вид на город Гагры - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
После открытия аэропорта в Абхазии выросло число бронирований отелей
1 мая, 23:57
 
