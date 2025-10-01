https://ria.ru/20251001/aeroport-2045582948.html
В аэропорту Оренбурга сняли ограничения
Режим воздушных ограничений снят, аэропорт Оренбурга работает в обычном режиме, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T11:26:00+03:00
2025-10-01T11:26:00+03:00
2025-10-01T11:32:00+03:00
