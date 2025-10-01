Рейтинг@Mail.ru
Платформа А7 получила кредитный рейтинг AА(RU) со стабильным прогнозом - РИА Новости, 01.10.2025
07:00 01.10.2025
Платформа А7 получила кредитный рейтинг AА(RU) со стабильным прогнозом
Платформа А7 получила кредитный рейтинг AА(RU) со стабильным прогнозом - РИА Новости, 01.10.2025
Платформа А7 получила кредитный рейтинг AА(RU) со стабильным прогнозом
Платформа трансграничных платежей A7, созданная банком ПСБ, впервые получила кредитный рейтинг AA(RU) с прогнозом "стабильный" от рейтингового агентства АКРА,... РИА Новости, 01.10.2025
экономика
компания «а7»
псб (банк псб)
акра
Новости
экономика, компания «а7», псб (банк псб), акра
Экономика, Компания «А7», ПСБ (Банк ПСБ), АКРА
Платформа А7 получила кредитный рейтинг AА(RU) со стабильным прогнозом

Платформа трансграничных платежей A7 получила кредитный рейтинг AА(RU)

© Фото : пресс-служба компании "А7"Региональный офис компании "А7" начал работу в Санкт-Петербурге
Региональный офис компании А7 начал работу в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : пресс-служба компании "А7"
Региональный офис компании "А7" начал работу в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА новости. Платформа трансграничных платежей A7, созданная банком ПСБ, впервые получила кредитный рейтинг AA(RU) с прогнозом "стабильный" от рейтингового агентства АКРА, сообщает компания.
"Присвоение кредитного рейтинга AA(RU) стало важным этапом для А7. Это признание наших усилий по созданию качественной инфраструктуры для российского бизнеса в условиях глобальных экономических изменений, подтверждение способности отвечать требованиям современного рынка и гарантия нашей надежности перед партнерами и клиентами", — приводится в сообщении комментарий генерального директора А7 Илана Шора.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
ПСБ открыл корсчет для Сберегательного банка Южной Осетии
19 сентября, 18:08
Как отметили в компании, платежная система А7 была основана в октябре 2024 года. Она помогает российскому бизнесу проводить международные платежи независимо от внешних ограничений. Сегодня через систему проходит почти 12% всех внешнеторговых операций российского бизнеса, ей пользуются более 10 тысяч участников ВЭД. Ежедневно А7 проводит по всему миру свыше 1500 операций.
Недавно А7 запустила финансово-расчетный центр для сотрудничества со странами АТР во Владивостоке и региональный офис в Санкт-Петербурге. В сентябре А7 открыла первые офисы в городах Африки: Хараре и Лагосе. В ближайшее время планируется начать работу в странах Латинской Америки.
Курск - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Компания А7 построит парк развлечений в Курске
11 сентября, 18:08
 
ЭкономикаКомпания «А7»ПСБ (Банк ПСБ)АКРА
 
 
