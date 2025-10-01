Платформа А7 получила кредитный рейтинг AА(RU) со стабильным прогнозом

https://ria.ru/20251001/a7-2045501344.html
МОСКВА, 1 окт - РИА новости. Платформа трансграничных платежей A7, созданная банком ПСБ, впервые получила кредитный рейтинг AA(RU) с прогнозом "стабильный" от рейтингового агентства АКРА, сообщает компания.
"Присвоение кредитного рейтинга AA(RU) стало важным этапом для А7. Это признание наших усилий по созданию качественной инфраструктуры для российского бизнеса в условиях глобальных экономических изменений, подтверждение способности отвечать требованиям современного рынка и гарантия нашей надежности перед партнерами и клиентами", — приводится в сообщении комментарий генерального директора А7 Илана Шора.
Как отметили в компании, платежная система А7 была основана в октябре 2024 года. Она помогает российскому бизнесу проводить международные платежи независимо от внешних ограничений. Сегодня через систему проходит почти 12% всех внешнеторговых операций российского бизнеса, ей пользуются более 10 тысяч участников ВЭД. Ежедневно А7 проводит по всему миру свыше 1500 операций.
Недавно А7 запустила финансово-расчетный центр для сотрудничества со странами АТР во Владивостоке и региональный офис в Санкт-Петербурге. В сентябре А7 открыла первые офисы в городах Африки: Хараре и Лагосе. В ближайшее время планируется начать работу в странах Латинской Америки.