Платформа А7 получила кредитный рейтинг AА(RU) со стабильным прогнозом

МОСКВА, 1 окт - РИА новости. Платформа трансграничных платежей A7, созданная банком ПСБ, впервые получила кредитный рейтинг AA(RU) с прогнозом "стабильный" от рейтингового агентства АКРА, сообщает компания.

"Присвоение кредитного рейтинга AA(RU) стало важным этапом для А7. Это признание наших усилий по созданию качественной инфраструктуры для российского бизнеса в условиях глобальных экономических изменений, подтверждение способности отвечать требованиям современного рынка и гарантия нашей надежности перед партнерами и клиентами", — приводится в сообщении комментарий генерального директора А7 Илана Шора.

Как отметили в компании, платежная система А7 была основана в октябре 2024 года. Она помогает российскому бизнесу проводить международные платежи независимо от внешних ограничений. Сегодня через систему проходит почти 12% всех внешнеторговых операций российского бизнеса, ей пользуются более 10 тысяч участников ВЭД. Ежедневно А7 проводит по всему миру свыше 1500 операций.