Итог ясен. К чему готовятся Россия и Запад

Итог ясен. К чему готовятся Россия и Запад

Несмотря на все потрясения, мировая экономика держится неплохо и покажет в этом году рост выше ожидаемого, считают в Организации экономического сотрудничества и

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. Несмотря на все потрясения, мировая экономика держится неплохо и покажет в этом году рост выше ожидаемого, считают в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Однако 2026-й принесет мало хорошего. К чему готовиться и как грядущий кризис скажется на России — в материале РИА Новости. Провала не случилось В ОЭСР улучшили прогноз увеличения глобального ВВП в 2025 году с 2,9 до 3,2% (в 2024-м было 3,3%). В отчете это объясняют тем, что американские пошлины пока не нанесли существенного ущерба. "В первом полугодии значительно вырос торговый оборот: в ожидании подъема таможенных сборов компании взвинтили поставки в США, что поддержало экспорт", — поясняет руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая. С другой стороны, американские компании увеличили инвестиции в оборудование и технологии, что также внесло положительный вклад в экономический рост. Что касается других сторон "торговых войн", то Китай наращивал фискальные меры поддержки экономики и внутреннего спроса. Европу поддержали рост экспорта в первом квартале, смягчение ДКП ЕЦБ и ожидание более активной бюджетной политики, в том числе в сфере обороны, отмечает эксперт. Замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради также отмечает высокую гибкость бизнеса. Вместо того, чтобы сокращать обороты, компании бросились перестраивать цепочки поставок, искать новых партнеров и создавать запасы, подстраховав себя таким образом в краткосрочном периоде. В развитых странах, прежде всего в США, правительственная поддержка и накопленные домохозяйствами сбережения сработали как буфер, временно заглушив негатив от торговых барьеров и поддерживая внутренний спрос. К тому же повлияли многочисленные отсрочки введения пошлин. Отложенный эффект И все же первые негативные изменения уже есть. Ухудшение динамики вызвано снижением роста американского ВВП с 2,8% в 2024 году до 1,8% в 2025-м, а также сходным процессом в КНР — там темп просел с пяти до 4,9%. В следующем году и вовсе ожидают 1,5 и 4,4% соответственно. Если в первом случае роль сыграла тарифная политика, то во втором — ослабление господдержки. Тем не менее на этом спад не остановится, соглашаются российские и западные эксперты. "Дело в том, что у мировой экономики довольно медленный "метаболизм": все проблемы, которые на нее наваливаются, отражаются на показателях далеко не сразу", — поясняет Ради. Начнется все с роста инфляции. "Пошлины — это скрытый налог на всех, кроме того, дорогой импорт заставит центробанки дольше держать высокие ставки, что охлаждает инвестиции. Компании будут вынуждены выбирать не самых эффективных, а самых "безопасных" поставщиков. Это ударит по производительности и темпам роста в среднесрочной перспективе. И в конце концов, мы увидим усиление региональных альянсов. Внутри них появятся новые возможности, но конкуренция между блоками обострится", — прогнозирует он. Плюс стоит учитывать, что иногда рост экономических показателей не связан с реальным и достигается за счет статистических уловок, добавляет доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин. "Наиболее ярко это видно на примере ЕС, где, несмотря на энергетический и промышленный кризис в ключевых отраслях, тарифное давление, военную нагрузку, миграционные проблемы и сокращение реальных доходов населения, виден пусть и небольшой, но рост. Хотя в той же Германии спад уже не удается скрыть", — замечает он. Уже в 2026-м, по данным ОСЭР, рост глобального ВВП замедлится до 2,8% — вкупе с общей политической неопределенностью негативный эффект американских тарифов замедлит инвестиции и торговлю. Коснется всех Общая негативная динамика сказывается и на России. Так, даже с учетом пересмотра прогноза со стороны МВФ (еще в апреле фонд улучшил прогноз роста ВВП с 1,4 до 1,5%) оценка ОЭСР осталась на уровне одного процента. Эксперты находят последнюю более реалистичной. Прогноз ОЭСР — более поздний и в большей степени учитывает слабую динамику экономической активности в стране с начала года. Он также ближе к последней оценке Минэкономразвития, указывает Беленькая. Ведомство понизило прогноз роста ВВП России на текущий год до одного процента с апрельских 2,5%, на 2026-й — до 1,3 с 2,4%. "Мы закладывали (в апреле. — Прим. ред.) то, что инфляция будет замедляться чуть медленнее и экономика тоже будет замедляться чуть медленнее", — отметил представитель Минэкономразвития. Вместе с тем далее ожидаются более высокие темпы роста экономики — в 2027 году на 2,8%, в 2028-м — на 2,5. "Банк России вынужден держать ставку на высоком уровне, что ограничивает кредитование. Текущий рост в основном обеспечивается госрасходами, прежде всего в оборонном секторе, и устойчивым потребительским спросом. Но частные инвестиции в гражданские отрасли остаются вялыми. Когда импульс от госзаказа ослабнет, без глубоких структурных реформ экономика может упереться в стену стагнации. Поэтому прогноз в один процент выглядит обоснованным", — рассуждает Ради. Однако в последние месяцы экономическая ситуация позволяет ЦБ постепенно снижать ключевую ставку, и на текущий момент она составляет 17% годовых. В сентябрьском отчете регулятор отмечает признаки охлаждения экономики в ряде отраслей и постепенное возвращение к траектории устойчивого роста. Тем не менее Центробанк подтверждает преобладание проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте и сохраняет жесткую ДКП. Основная опасность для экономики — снижение темпов роста мировой экономики, так как в случае усиления торговых противоречий усилится давление на курс рубля. Значимым фактором остается геополитическая напряженность. С другой стороны, более существенное замедление внутреннего спроса даст дезинфляционный эффект. В качестве точек роста эксперты называют развитие инфраструктурных коридоров ("Север — Юг", "Восток"), наращивание по ним несырьевого экспорта и углубление партнерства с азиатскими странами.

2025

