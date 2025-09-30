https://ria.ru/20250930/vvp-2045162755.html
Итог ясен. К чему готовятся Россия и Запад
Итог ясен. К чему готовятся Россия и Запад - РИА Новости, 30.09.2025
Итог ясен. К чему готовятся Россия и Запад
Несмотря на все потрясения, мировая экономика держится неплохо и покажет в этом году рост выше ожидаемого, считают в Организации экономического сотрудничества и РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T08:00:00+03:00
2025-09-30T08:00:00+03:00
2025-09-30T11:06:00+03:00
экономика
россия
сша
китай
оэср
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
европейский центральный банк
ключевая ставка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99938/45/999384571_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e5741f565114261de0d356a3afb31df2.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. Несмотря на все потрясения, мировая экономика держится неплохо и покажет в этом году рост выше ожидаемого, считают в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Однако 2026-й принесет мало хорошего. К чему готовиться и как грядущий кризис скажется на России — в материале РИА Новости. Провала не случилось В ОЭСР улучшили прогноз увеличения глобального ВВП в 2025 году с 2,9 до 3,2% (в 2024-м было 3,3%). В отчете это объясняют тем, что американские пошлины пока не нанесли существенного ущерба. "В первом полугодии значительно вырос торговый оборот: в ожидании подъема таможенных сборов компании взвинтили поставки в США, что поддержало экспорт", — поясняет руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая. С другой стороны, американские компании увеличили инвестиции в оборудование и технологии, что также внесло положительный вклад в экономический рост. Что касается других сторон "торговых войн", то Китай наращивал фискальные меры поддержки экономики и внутреннего спроса. Европу поддержали рост экспорта в первом квартале, смягчение ДКП ЕЦБ и ожидание более активной бюджетной политики, в том числе в сфере обороны, отмечает эксперт. Замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради также отмечает высокую гибкость бизнеса. Вместо того, чтобы сокращать обороты, компании бросились перестраивать цепочки поставок, искать новых партнеров и создавать запасы, подстраховав себя таким образом в краткосрочном периоде. В развитых странах, прежде всего в США, правительственная поддержка и накопленные домохозяйствами сбережения сработали как буфер, временно заглушив негатив от торговых барьеров и поддерживая внутренний спрос. К тому же повлияли многочисленные отсрочки введения пошлин. Отложенный эффект И все же первые негативные изменения уже есть. Ухудшение динамики вызвано снижением роста американского ВВП с 2,8% в 2024 году до 1,8% в 2025-м, а также сходным процессом в КНР — там темп просел с пяти до 4,9%. В следующем году и вовсе ожидают 1,5 и 4,4% соответственно. Если в первом случае роль сыграла тарифная политика, то во втором — ослабление господдержки. Тем не менее на этом спад не остановится, соглашаются российские и западные эксперты. "Дело в том, что у мировой экономики довольно медленный "метаболизм": все проблемы, которые на нее наваливаются, отражаются на показателях далеко не сразу", — поясняет Ради. Начнется все с роста инфляции. "Пошлины — это скрытый налог на всех, кроме того, дорогой импорт заставит центробанки дольше держать высокие ставки, что охлаждает инвестиции. Компании будут вынуждены выбирать не самых эффективных, а самых "безопасных" поставщиков. Это ударит по производительности и темпам роста в среднесрочной перспективе. И в конце концов, мы увидим усиление региональных альянсов. Внутри них появятся новые возможности, но конкуренция между блоками обострится", — прогнозирует он. Плюс стоит учитывать, что иногда рост экономических показателей не связан с реальным и достигается за счет статистических уловок, добавляет доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин. "Наиболее ярко это видно на примере ЕС, где, несмотря на энергетический и промышленный кризис в ключевых отраслях, тарифное давление, военную нагрузку, миграционные проблемы и сокращение реальных доходов населения, виден пусть и небольшой, но рост. Хотя в той же Германии спад уже не удается скрыть", — замечает он. Уже в 2026-м, по данным ОСЭР, рост глобального ВВП замедлится до 2,8% — вкупе с общей политической неопределенностью негативный эффект американских тарифов замедлит инвестиции и торговлю. Коснется всех Общая негативная динамика сказывается и на России. Так, даже с учетом пересмотра прогноза со стороны МВФ (еще в апреле фонд улучшил прогноз роста ВВП с 1,4 до 1,5%) оценка ОЭСР осталась на уровне одного процента. Эксперты находят последнюю более реалистичной. Прогноз ОЭСР — более поздний и в большей степени учитывает слабую динамику экономической активности в стране с начала года. Он также ближе к последней оценке Минэкономразвития, указывает Беленькая. Ведомство понизило прогноз роста ВВП России на текущий год до одного процента с апрельских 2,5%, на 2026-й — до 1,3 с 2,4%. "Мы закладывали (в апреле. — Прим. ред.) то, что инфляция будет замедляться чуть медленнее и экономика тоже будет замедляться чуть медленнее", — отметил представитель Минэкономразвития. Вместе с тем далее ожидаются более высокие темпы роста экономики — в 2027 году на 2,8%, в 2028-м — на 2,5. "Банк России вынужден держать ставку на высоком уровне, что ограничивает кредитование. Текущий рост в основном обеспечивается госрасходами, прежде всего в оборонном секторе, и устойчивым потребительским спросом. Но частные инвестиции в гражданские отрасли остаются вялыми. Когда импульс от госзаказа ослабнет, без глубоких структурных реформ экономика может упереться в стену стагнации. Поэтому прогноз в один процент выглядит обоснованным", — рассуждает Ради. Однако в последние месяцы экономическая ситуация позволяет ЦБ постепенно снижать ключевую ставку, и на текущий момент она составляет 17% годовых. В сентябрьском отчете регулятор отмечает признаки охлаждения экономики в ряде отраслей и постепенное возвращение к траектории устойчивого роста. Тем не менее Центробанк подтверждает преобладание проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте и сохраняет жесткую ДКП. Основная опасность для экономики — снижение темпов роста мировой экономики, так как в случае усиления торговых противоречий усилится давление на курс рубля. Значимым фактором остается геополитическая напряженность. С другой стороны, более существенное замедление внутреннего спроса даст дезинфляционный эффект. В качестве точек роста эксперты называют развитие инфраструктурных коридоров ("Север — Юг", "Восток"), наращивание по ним несырьевого экспорта и углубление партнерства с азиатскими странами.
https://ria.ru/20250924/reparatsii-2043821089.html
https://ria.ru/20250916/evropa-2042002146.html
https://ria.ru/20250912/ctavka-2041513998.html
россия
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99938/45/999384571_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_1ee10fda623e760fa28f2c2b65e5c37a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, китай, оэср, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), европейский центральный банк, ключевая ставка, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, США, Китай, ОЭСР, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Европейский центральный банк, Ключевая ставка, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. Несмотря на все потрясения, мировая экономика держится неплохо и покажет в этом году рост выше ожидаемого, считают в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Однако 2026-й принесет мало хорошего. К чему готовиться и как грядущий кризис скажется на России — в материале РИА Новости.
В ОЭСР улучшили прогноз увеличения глобального ВВП в 2025 году с 2,9 до 3,2% (в 2024-м было 3,3%). В отчете
это объясняют тем, что американские пошлины пока не нанесли существенного ущерба.
"В первом полугодии значительно вырос торговый оборот: в ожидании подъема таможенных сборов компании взвинтили поставки в США, что поддержало экспорт", — поясняет руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.
С другой стороны, американские компании увеличили инвестиции в оборудование и технологии, что также внесло положительный вклад в экономический рост.
Что касается других сторон "торговых войн", то Китай наращивал фискальные меры поддержки экономики и внутреннего спроса. Европу поддержали рост экспорта в первом квартале, смягчение ДКП ЕЦБ и ожидание более активной бюджетной политики, в том числе в сфере обороны, отмечает эксперт.
Замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради также отмечает высокую гибкость бизнеса. Вместо того, чтобы сокращать обороты, компании бросились перестраивать цепочки поставок, искать новых партнеров и создавать запасы, подстраховав себя таким образом в краткосрочном периоде.
В развитых странах, прежде всего в США, правительственная поддержка и накопленные домохозяйствами сбережения сработали как буфер, временно заглушив негатив от торговых барьеров и поддерживая внутренний спрос. К тому же повлияли многочисленные отсрочки введения пошлин.
И все же первые негативные изменения уже есть. Ухудшение динамики вызвано снижением роста американского ВВП с 2,8% в 2024 году до 1,8% в 2025-м, а также сходным процессом в КНР — там темп просел с пяти до 4,9%. В следующем году и вовсе ожидают 1,5 и 4,4% соответственно. Если в первом случае роль сыграла тарифная политика, то во втором — ослабление господдержки. Тем не менее на этом спад не остановится, соглашаются российские и западные эксперты.
"Дело в том, что у мировой экономики довольно медленный "метаболизм": все проблемы, которые на нее наваливаются, отражаются на показателях далеко не сразу", — поясняет Ради.
Начнется все с роста инфляции. "Пошлины — это скрытый налог на всех, кроме того, дорогой импорт заставит центробанки дольше держать высокие ставки, что охлаждает инвестиции. Компании будут вынуждены выбирать не самых эффективных, а самых "безопасных" поставщиков. Это ударит по производительности и темпам роста в среднесрочной перспективе. И в конце концов, мы увидим усиление региональных альянсов. Внутри них появятся новые возможности, но конкуренция между блоками обострится", — прогнозирует он.
Плюс стоит учитывать, что иногда рост экономических показателей не связан с реальным и достигается за счет статистических уловок, добавляет доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин. "Наиболее ярко это видно на примере ЕС, где, несмотря на энергетический и промышленный кризис в ключевых отраслях, тарифное давление, военную нагрузку, миграционные проблемы и сокращение реальных доходов населения, виден пусть и небольшой, но рост. Хотя в той же Германии спад уже не удается скрыть", — замечает он.
Уже в 2026-м, по данным ОСЭР, рост глобального ВВП замедлится до 2,8% — вкупе с общей политической неопределенностью негативный эффект американских тарифов замедлит инвестиции и торговлю.
Общая негативная динамика сказывается и на России. Так, даже с учетом пересмотра прогноза со стороны МВФ (еще в апреле фонд улучшил прогноз роста ВВП с 1,4 до 1,5%) оценка ОЭСР осталась на уровне одного процента. Эксперты находят последнюю более реалистичной.
Прогноз ОЭСР — более поздний и в большей степени учитывает слабую динамику экономической активности в стране с начала года. Он также ближе к последней оценке Минэкономразвития, указывает Беленькая. Ведомство понизило прогноз роста ВВП России на текущий год до одного процента с апрельских 2,5%, на 2026-й — до 1,3 с 2,4%.
"Мы закладывали (в апреле. — Прим. ред.) то, что инфляция будет замедляться чуть медленнее и экономика тоже будет замедляться чуть медленнее", — отметил представитель Минэкономразвития. Вместе с тем далее ожидаются более высокие темпы роста экономики — в 2027 году на 2,8%, в 2028-м — на 2,5.
"Банк России вынужден держать ставку на высоком уровне, что ограничивает кредитование. Текущий рост в основном обеспечивается госрасходами, прежде всего в оборонном секторе, и устойчивым потребительским спросом. Но частные инвестиции в гражданские отрасли остаются вялыми. Когда импульс от госзаказа ослабнет, без глубоких структурных реформ экономика может упереться в стену стагнации. Поэтому прогноз в один процент выглядит обоснованным", — рассуждает Ради.
Однако в последние месяцы экономическая ситуация позволяет ЦБ постепенно снижать ключевую ставку, и на текущий момент она составляет 17% годовых. В сентябрьском отчете
регулятор отмечает признаки охлаждения экономики в ряде отраслей и постепенное возвращение к траектории устойчивого роста.
Тем не менее Центробанк подтверждает преобладание проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте и сохраняет жесткую ДКП. Основная опасность для экономики — снижение темпов роста мировой экономики, так как в случае усиления торговых противоречий усилится давление на курс рубля. Значимым фактором остается геополитическая напряженность. С другой стороны, более существенное замедление внутреннего спроса даст дезинфляционный эффект.
В качестве точек роста эксперты называют развитие инфраструктурных коридоров ("Север — Юг", "Восток"), наращивание по ним несырьевого экспорта и углубление партнерства с азиатскими странами.