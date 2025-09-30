https://ria.ru/20250930/vulkan--2045272456.html
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,5 километра
П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 сен - РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту 2,5 километра над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 09.05 по камчатскому времени (00.05 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,5 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 108 километров на восток-юго-восток от вулкана", - отметили в KVERT. Для авиации установлен оранжевый цветовой код опасности, что означает повышенную угрозу для местных авиаперевозок, пояснили ученые. Вулкан расположен в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского и примерно в 13 километрах к югу от Кроноцкого озера.
