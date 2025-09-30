https://ria.ru/20250930/vulkan--2045272456.html

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,5 километра

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,5 километра - РИА Новости, 30.09.2025

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,5 километра

Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту 2,5 километра над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T03:00:00+03:00

2025-09-30T03:00:00+03:00

2025-09-30T03:00:00+03:00

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатка

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033410919_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8bc7d54714aea0b454acc65ed62de4b7.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 сен - РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту 2,5 километра над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 09.05 по камчатскому времени (00.05 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,5 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 108 километров на восток-юго-восток от вулкана", - отметили в KVERT. Для авиации установлен оранжевый цветовой код опасности, что означает повышенную угрозу для местных авиаперевозок, пояснили ученые. Вулкан расположен в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского и примерно в 13 километрах к югу от Кроноцкого озера.

https://ria.ru/20250930/zemletryasenie-2045268953.html

петропавловск-камчатский

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области