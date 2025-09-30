Рейтинг@Mail.ru
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,5 километра
03:00 30.09.2025
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,5 километра
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,5 километра
Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту 2,5 километра над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические... РИА Новости, 30.09.2025
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатка
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 сен - РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту 2,5 километра над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 09.05 по камчатскому времени (00.05 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,5 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 108 километров на восток-юго-восток от вулкана", - отметили в KVERT. Для авиации установлен оранжевый цветовой код опасности, что означает повышенную угрозу для местных авиаперевозок, пояснили ученые. Вулкан расположен в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского и примерно в 13 километрах к югу от Кроноцкого озера.
петропавловск-камчатский
камчатка
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,5 километра

Вулкан Крашенинникова выбросил пепел на высоту 2,5 километра над уровнем моря

© РИА Новости / Кроноцкий государственный заповедник | Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Крашенинникова на Камчатке
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Кроноцкий государственный заповедник
Перейти в медиабанк
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 сен - РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту 2,5 километра над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В 09.05 по камчатскому времени (00.05 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,5 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 108 километров на восток-юго-восток от вулкана", - отметили в KVERT.
Для авиации установлен оранжевый цветовой код опасности, что означает повышенную угрозу для местных авиаперевозок, пояснили ученые. Вулкан расположен в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского и примерно в 13 километрах к югу от Кроноцкого озера.
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчаткаРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
