Войска "Востока" нанесли поражение ВСУ в двух украинских областях - РИА Новости, 30.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 30.09.2025 (обновлено: 12:29 30.09.2025)
Войска "Востока" нанесли поражение ВСУ в двух украинских областях
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили свыше 320 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило во вторник журналистам Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Алексеевка, Великомихайловка, Покровское Днепропетровской области и Горькое Запорожской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 320 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
© РИА Новости / Евгений Биятов
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили свыше 320 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило во вторник журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Алексеевка, Великомихайловка, Покровское Днепропетровской области и Горькое Запорожской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 320 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
