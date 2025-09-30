https://ria.ru/20250930/vsu-2045334543.html

Войска "Востока" нанесли поражение ВСУ в двух украинских областях

Войска "Востока" нанесли поражение ВСУ в двух украинских областях

Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили свыше 320 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Днепропетровской и Запорожской...

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили свыше 320 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило во вторник журналистам Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Алексеевка, Великомихайловка, Покровское Днепропетровской области и Горькое Запорожской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 320 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

