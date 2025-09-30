https://ria.ru/20250930/vsu-2045334543.html
Войска "Востока" нанесли поражение ВСУ в двух украинских областях
Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили свыше 320 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Днепропетровской и Запорожской... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T12:22:00+03:00
2025-09-30T12:22:00+03:00
2025-09-30T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
безопасность
алексеевка
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496599_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_414d0db0ddf88e2f2a41691f93095b77.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили свыше 320 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило во вторник журналистам Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Алексеевка, Великомихайловка, Покровское Днепропетровской области и Горькое Запорожской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 320 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
алексеевка
днепропетровская область
Войска "Востока" нанесли поражение ВСУ в двух украинских областях
