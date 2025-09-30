https://ria.ru/20250930/votum-2045305515.html

"Урсула — отстой". СМИ узнали об отношении евродепутатов к главе ЕК

"Урсула — отстой". СМИ узнали об отношении евродепутатов к главе ЕК - РИА Новости, 30.09.2025

"Урсула — отстой". СМИ узнали об отношении евродепутатов к главе ЕК

Публично поддерживающие главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен евродепутаты, которые, тем не менее, недовольны ее работой, поддержат ее кандидатуру в ходе РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Публично поддерживающие главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен евродепутаты, которые, тем не менее, недовольны ее работой, поддержат ее кандидатуру в ходе вотума недоверия за неимением лучших альтернатив, сообщает издание Politico, со ссылкой на евродепутатов. По данным, указанным в публикации, евродепутаты заявили, что уход фон дер Ляйен с должности может ввергнуть ЕС в беспрецедентный кризис, кроме того, они считают, что нет никаких гарантий, что возможный преемник будет лучше, чем она. "Урсула - отстой, но это лучшее, что у нас есть", - заявил изданию неназванный депутат Европапламента от Социалистической партии, который публично поддерживает фон дер Ляйен. Евродепутат Эрик Марквардт отметил , что "многие левые желают перемен", однако он предостерег, что "перемены могут быть не в верном направлении". Ранее в Европейском парламенте крайние левые и правые фракции инициировали несколько попыток выразить главе Еврокомиссии вотум недоверия. Недовольство политикой Фон дер Ляйен выражали и представители ее собственной фракции ЕНП.

