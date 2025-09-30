Рейтинг@Mail.ru
"Урсула — отстой". СМИ узнали об отношении евродепутатов к главе ЕК
30.09.2025
"Урсула — отстой". СМИ узнали об отношении евродепутатов к главе ЕК
"Урсула — отстой". СМИ узнали об отношении евродепутатов к главе ЕК - РИА Новости, 30.09.2025
"Урсула — отстой". СМИ узнали об отношении евродепутатов к главе ЕК
Публично поддерживающие главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен евродепутаты, которые, тем не менее, недовольны ее работой, поддержат ее кандидатуру в ходе
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Публично поддерживающие главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен евродепутаты, которые, тем не менее, недовольны ее работой, поддержат ее кандидатуру в ходе вотума недоверия за неимением лучших альтернатив, сообщает издание Politico, со ссылкой на евродепутатов. По данным, указанным в публикации, евродепутаты заявили, что уход фон дер Ляйен с должности может ввергнуть ЕС в беспрецедентный кризис, кроме того, они считают, что нет никаких гарантий, что возможный преемник будет лучше, чем она. "Урсула - отстой, но это лучшее, что у нас есть", - заявил изданию неназванный депутат Европапламента от Социалистической партии, который публично поддерживает фон дер Ляйен. Евродепутат Эрик Марквардт отметил , что "многие левые желают перемен", однако он предостерег, что "перемены могут быть не в верном направлении". Ранее в Европейском парламенте крайние левые и правые фракции инициировали несколько попыток выразить главе Еврокомиссии вотум недоверия. Недовольство политикой Фон дер Ляйен выражали и представители ее собственной фракции ЕНП.
в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, politico, евросоюз
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Politico, Евросоюз
"Урсула — отстой". СМИ узнали об отношении евродепутатов к главе ЕК

Politico: недовольные фон дер Ляйен не поддержат вотум недоверия против нее

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Публично поддерживающие главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен евродепутаты, которые, тем не менее, недовольны ее работой, поддержат ее кандидатуру в ходе вотума недоверия за неимением лучших альтернатив, сообщает издание Politico, со ссылкой на евродепутатов.
По данным, указанным в публикации, евродепутаты заявили, что уход фон дер Ляйен с должности может ввергнуть ЕС в беспрецедентный кризис, кроме того, они считают, что нет никаких гарантий, что возможный преемник будет лучше, чем она.
Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Европарламенте раскрыли скандал с фон дер Ляйен и Макроном
25 сентября, 04:39
"Урсула - отстой, но это лучшее, что у нас есть", - заявил изданию неназванный депутат Европапламента от Социалистической партии, который публично поддерживает фон дер Ляйен.
Евродепутат Эрик Марквардт отметил , что "многие левые желают перемен", однако он предостерег, что "перемены могут быть не в верном направлении".
Ранее в Европейском парламенте крайние левые и правые фракции инициировали несколько попыток выразить главе Еврокомиссии вотум недоверия. Недовольство политикой Фон дер Ляйен выражали и представители ее собственной фракции ЕНП.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Фон дер Ляйен высказалась о запросах по вынесению ей вотума недоверия
21 сентября, 12:48
 
