ВС России расширили буферную зону у южной границы ДНР, сообщил Пушилин

ВС России расширили буферную зону у южной границы ДНР, сообщил Пушилин - РИА Новости, 30.09.2025

ВС России расширили буферную зону у южной границы ДНР, сообщил Пушилин

Подразделения российских войск расширяют буферную зону в Днепропетровской области у ранее освобожденной южной окраины Донецкой Народной Республики, сообщил...

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

днепропетровская область

кировск

денис пушилин

вооруженные силы рф

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Подразделения российских войск расширяют буферную зону в Днепропетровской области у ранее освобожденной южной окраины Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Расширяется зона контроля, буферная зона, скажем так, уже в Днепропетровской области, это на юге республики, где ранее была освобождена вся территория… восточной группировкой войск", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он напомнил, что за прошедшую неделю российские подразделения освободили в ДНР Кировск, Муравку, Переездное, Дерилово, Майское и Шандриголово.

донецкая народная республика

днепропетровская область

кировск

Новости

безопасность, донецкая народная республика, днепропетровская область, кировск, денис пушилин, вооруженные силы рф