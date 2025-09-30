Рейтинг@Mail.ru
ВС России расширили буферную зону у южной границы ДНР, сообщил Пушилин - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:03 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/vojska-2045303448.html
ВС России расширили буферную зону у южной границы ДНР, сообщил Пушилин
ВС России расширили буферную зону у южной границы ДНР, сообщил Пушилин - РИА Новости, 30.09.2025
ВС России расширили буферную зону у южной границы ДНР, сообщил Пушилин
Подразделения российских войск расширяют буферную зону в Днепропетровской области у ранее освобожденной южной окраины Донецкой Народной Республики, сообщил... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T10:03:00+03:00
2025-09-30T10:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
днепропетровская область
кировск
денис пушилин
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0faedd5c6acb0891177b60e606f95d07.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Подразделения российских войск расширяют буферную зону в Днепропетровской области у ранее освобожденной южной окраины Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Расширяется зона контроля, буферная зона, скажем так, уже в Днепропетровской области, это на юге республики, где ранее была освобождена вся территория… восточной группировкой войск", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он напомнил, что за прошедшую неделю российские подразделения освободили в ДНР Кировск, Муравку, Переездное, Дерилово, Майское и Шандриголово.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
днепропетровская область
кировск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701529_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_400fd6bf101f630b38933ffc39a4d309.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, днепропетровская область, кировск, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Кировск, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
ВС России расширили буферную зону у южной границы ДНР, сообщил Пушилин

Пушилин: ВС РФ расширяют буферную зону в Днепропетровской области около юга ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Подразделения российских войск расширяют буферную зону в Днепропетровской области у ранее освобожденной южной окраины Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Расширяется зона контроля, буферная зона, скажем так, уже в Днепропетровской области, это на юге республики, где ранее была освобождена вся территория… восточной группировкой войск", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он напомнил, что за прошедшую неделю российские подразделения освободили в ДНР Кировск, Муравку, Переездное, Дерилово, Майское и Шандриголово.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьКировскДенис ПушилинВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала