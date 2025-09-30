https://ria.ru/20250930/vojska-2045303448.html
ВС России расширили буферную зону у южной границы ДНР, сообщил Пушилин
ВС России расширили буферную зону у южной границы ДНР, сообщил Пушилин
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Подразделения российских войск расширяют буферную зону в Днепропетровской области у ранее освобожденной южной окраины Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Расширяется зона контроля, буферная зона, скажем так, уже в Днепропетровской области, это на юге республики, где ранее была освобождена вся территория… восточной группировкой войск", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он напомнил, что за прошедшую неделю российские подразделения освободили в ДНР Кировск, Муравку, Переездное, Дерилово, Майское и Шандриголово.
