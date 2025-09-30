Рейтинг@Mail.ru
Шведские военные поднялись на борт судна, следовавшего из России, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2025
18:53 30.09.2025
Шведские военные поднялись на борт судна, следовавшего из России, пишут СМИ
Шведские военные поднялись на борт судна, следовавшего из России, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2025
Шведские военные поднялись на борт судна, следовавшего из России, пишут СМИ
Представители ВМС Швеции поднялись на борт следовавшего из Санкт-Петербурга грузового судна "Михаил Дудин" и пообщались с экипажем, сообщает во вторник газета Expressen.
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Представители ВМС Швеции поднялись на борт следовавшего из Санкт-Петербурга грузового судна "Михаил Дудин" и пообщались с экипажем, сообщает во вторник газета Expressen. "Российское (принадлежащее компании из РФ - ред.) грузовое судно "Михаил Дудин" стоит на якоре у берегов Блекинге… Представители военно-морских сил побывали на судне и побеседовали с экипажем", - говорится в сообщении. Как уточняет Expressen, судно ходит под флагом Панамы и покинуло Санкт-Петербург 23 сентября, направившись в Дюнкерк на севере Франции. В ночь с субботы на воскресенье судно встало у берегов Карлскруны. По данным шведских ВМС, экипаж сообщил о проблемах с двигателем. "Оно бесконтрольно двигалось и дрейфовало на север, а затем встало на якорь примерно в том месте, где оно находится сейчас", - приводит слова представителя пресс-службы ВМС Йимми Адамссона газета. Как пишет издание, "Михаил Дудин" - гражданское торговое судно, находящееся в международных водах и "не совершающее ничего противозаконного". Тем не менее представители ВМС Швеции поднялись на его борт и пообщались с экипажем в связи с "международной обстановкой", пишет Expressen.
© AP Photo / TT News Agency/Pontus LundahВоенный ВМФ Швеции на страже в водах Стокгольмского архипелага
© AP Photo / TT News Agency/Pontus Lundah
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Представители ВМС Швеции поднялись на борт следовавшего из Санкт-Петербурга грузового судна "Михаил Дудин" и пообщались с экипажем, сообщает во вторник газета Expressen.
"Российское (принадлежащее компании из РФ - ред.) грузовое судно "Михаил Дудин" стоит на якоре у берегов Блекинге… Представители военно-морских сил побывали на судне и побеседовали с экипажем", - говорится в сообщении.
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
У берегов Швеции сел на мель сухогруз, шедший в Россию, сообщил SVT
31 мая, 18:10
Как уточняет Expressen, судно ходит под флагом Панамы и покинуло Санкт-Петербург 23 сентября, направившись в Дюнкерк на севере Франции. В ночь с субботы на воскресенье судно встало у берегов Карлскруны. По данным шведских ВМС, экипаж сообщил о проблемах с двигателем.
"Оно бесконтрольно двигалось и дрейфовало на север, а затем встало на якорь примерно в том месте, где оно находится сейчас", - приводит слова представителя пресс-службы ВМС Йимми Адамссона газета.
Как пишет издание, "Михаил Дудин" - гражданское торговое судно, находящееся в международных водах и "не совершающее ничего противозаконного".
Тем не менее представители ВМС Швеции поднялись на его борт и пообщались с экипажем в связи с "международной обстановкой", пишет Expressen.
Британский патрульный корабль - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Британия утверждает, что следила за российским эсминцем в проливе Ла-Манш
21 августа, 16:17
 
