Шведские военные поднялись на борт судна, следовавшего из России, пишут СМИ

Шведские военные поднялись на борт судна, следовавшего из России, пишут СМИ

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Представители ВМС Швеции поднялись на борт следовавшего из Санкт-Петербурга грузового судна "Михаил Дудин" и пообщались с экипажем, сообщает во вторник газета Expressen. "Российское (принадлежащее компании из РФ - ред.) грузовое судно "Михаил Дудин" стоит на якоре у берегов Блекинге… Представители военно-морских сил побывали на судне и побеседовали с экипажем", - говорится в сообщении. Как уточняет Expressen, судно ходит под флагом Панамы и покинуло Санкт-Петербург 23 сентября, направившись в Дюнкерк на севере Франции. В ночь с субботы на воскресенье судно встало у берегов Карлскруны. По данным шведских ВМС, экипаж сообщил о проблемах с двигателем. "Оно бесконтрольно двигалось и дрейфовало на север, а затем встало на якорь примерно в том месте, где оно находится сейчас", - приводит слова представителя пресс-службы ВМС Йимми Адамссона газета. Как пишет издание, "Михаил Дудин" - гражданское торговое судно, находящееся в международных водах и "не совершающее ничего противозаконного". Тем не менее представители ВМС Швеции поднялись на его борт и пообщались с экипажем в связи с "международной обстановкой", пишет Expressen.

