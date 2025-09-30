https://ria.ru/20250930/ukraina-2045481090.html

Страны ЕС боятся, что кредит Киеву увеличит их госдолг, пишет FT

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Франция и ряд других стран - членов Евросоюза обеспокоены тем, что предложенная Еврокомиссией схема по использованию российских замороженных активов для предоставления Киеву кредита увеличит их государственный долг, сообщает британская газета Financial Times. Ранее издание Politico со ссылкой на документ ЕК сообщало, что Еврокомиссия предложила использовать российские замороженные активы для предоставления Украине кредита на 140 миллиардов евро. "Париж и другие сильно обремененные долгами столицы (Евросоюза - ред.) с настороженностью относятся к одобрению использования российских замороженных активов", - говорится в публикации издания. Как объясняет Financial Times, предложенная Еврокомиссией схема потребует предоставления государственных гарантий со стороны стран-участниц, в том числе и таких стран с большим госдолгом, как Франция. По словам неназванного французского дипломата, с которым поговорило издание, Париж хочет, чтобы схема не стала "грузом для государственных бюджетов" стран, которые должны предоставить гарантии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила создать новый "репарационный кредит" для финансирования Украины на базе доходов от замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит "репарации". После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль 2025 года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

