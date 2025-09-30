Аналитик оценил возможность сокращения закупок российской нефти Турцией

https://ria.ru/20250930/turtsiya-2045284342.html

АНКАРА, 30 сен - РИА Новости. Турция под давлением США в ближайшей перспективе может сократить импорт нефти из России, при этом сохраняя действующие соглашения по поставкам газа, такое мнение выразил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара - Москва" Энгин Озер. Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Турция прекратит закупки российской нефти. Переговоры Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись 25 сентября в Вашингтоне. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность прекращения импорта российских энергоресурсов по требованию США, подчеркнул, что Россия уважает позицию Турции и не сомневается в том, что Анкара будет действовать в интересах собственного народа. "Решение Анкары отказаться от российского газа в краткосрочной перспективе исключено. Столь значительная проблема поставок не может быть решена за счет сжиженного природного газа из США. Ситуация с нефтью несколько иная: Вашингтон может попытаться вынудить Анкару закупать нефть у Регионального правительства Курдистана на северо-востоке Сирии. Наихудший сценарий для Турции - оказаться в положении, когда придется закупать нефть напрямую у курдского правительства в Сирии. Поэтому в ближайшей перспективе Анкара, вероятно, сократит импорт нефти из России, одновременно соблюдая действующие соглашения по газу", - считает эксперт. Озер напомнил, что в настоящее время Турция импортирует основную часть природного газа из России. "Большая часть этого газа используется для производства электроэнергии, тогда как газ для отопления играет второстепенную роль. В этом смысле Турция в значительной степени зависит от России в энергетической сфере, и в краткосрочной перспективе альтернативы практически нет. Основная цель администрации Трампа - российский газ, а не нефть, которая перестает быть эффективным геостратегическим инструментом. Тем не менее нельзя исключать возможность военного вмешательства США в Венесуэлу с последующим поиском новых рынков сбыта американской нефти", - подчеркнул он. По мнению эксперта, шаг Трампа на самом деле не столько направлен против России, сколько продиктован интересами самих США. Как полагает Озер, конечная цель Трампа - не лишить Москву финансовых ресурсов для ведения боевых действий, а расширить экспорт американского сжиженного природного газа. "Команда Трампа стремится заставить такие страны, как Турция, платить за лозунг Drill, baby, drill (с англ. - "Бури, детка, бури" - ред.), который использовался в ходе предвыборной кампании и поощрял активное наращивание добычи нефти и газа", - резюмировал Озер. По данным турецкого Управления по регулированию энергорынков (EPDK), доля российской нефти в импорте Турции в 2024 году составила 66%, российского газа - 41%. В этих условиях Анкаре необходимо расширять "корзину альтернативных поставок", отмечала газета Ekonomim. Как ранее сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник, после призыва президента США отказаться от российской нефти политика Анкары не изменилась, однако окончательные выводы возможны только после официальных заявлений.

