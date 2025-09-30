https://ria.ru/20250930/tramp-2045302491.html

Реализация плана Трампа по Газе вряд ли пройдет гладко, считает эксперт

Реализация плана Трампа по Газе вряд ли пройдет гладко, считает эксперт - РИА Новости, 30.09.2025

Реализация плана Трампа по Газе вряд ли пройдет гладко, считает эксперт

План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа дает возможность стабилизировать ситуацию и прекратить огонь, но его реализация... РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа дает возможность стабилизировать ситуацию и прекратить огонь, но его реализация вряд ли пройдет гладко, заявила РИА Новости доктор исторических наук, руководитель центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Ирина Звягельская. Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом. "Я не уверена, что этот план может быть реализован на сто процентов. Но, на мой взгляд, все-таки важно, что он появился. Если мы вспомним предыдущие предложения Трампа, они были абсолютно нереалистичны, оторваны от тех событий, которые происходили на земле. То, что предложено сейчас, – это гораздо более продуманное поэтапное решение проблемы. Хотя, учитывая очень острую ситуацию на земле, в самой Газе, в рядах ХАМАС и политические противоречия в самом Израиле, нельзя сказать, что реализация этого плана может пойти гладко", - сказала она в беседе с агентством. Однако в любом случае важно, что такой план урегулирования появился, отметила Звягельская, он дает возможность прекратить огонь и постепенно снизить напряжённость. "Я бы не назвала это окончательным решением, но даже просто прекращение войны и какая-то стабилизация ситуации могла бы быть позитивной. Окончательное урегулирование предполагает решение палестинской проблемы во всех её аспектах. От этого мы все еще очень далеки. Я допускаю, что в Газе возможна стабилизация. Но для этого нужно, чтобы стороны очень серьезно и прагматично отнеслись к этим предложениям", - подчеркнула эксперт. Комментируя возможный ответ ХАМАС на план Трампа, Звягельская указала, что движению трудно позитивно отнестись к этим предложениям, поскольку он означает для них конец правления в Газе. "Но я не вижу другого выхода. Иначе будет просто продолжаться бойня", - добавила она. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 года число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.

