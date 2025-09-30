https://ria.ru/20250930/stoltenberg-2045308651.html

Бывший генсек НАТО рассказал, как призывал Зеленского к уступкам

Бывший генсек НАТО рассказал, как призывал Зеленского к уступкам

в мире

россия

республика крым

украина

владимир зеленский

йенс столтенберг

владимир путин

нато

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что призывал Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки по примеру Финляндии в 1940-е годы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на книгу Столтенберга "Под моим надзором", которая вышла в Норвегии в понедельник. "Когда я впервые намекнул на "финское решение" войны на Украине, Зеленский отверг идею уступки каких-либо территорий", - приводит агентство слова экс-генсека альянса. Впрочем, со временем, указано в книге, Зеленский и его советники стали более восприимчивыми к подобной идее, однако они полагали, что новые территориальные реалии и безопасность Украины должны гарантироваться через членство Киева в альянсе. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Девятнадцатого сентября 1944 года СССР и Великобритания с одной стороны и Финляндия - с другой подписали Московское перемирие, фактически завершившее советско-финскую войну 1941-1944 годов. Одним из условий Московского перемирия было установление границы в соответствии с мирным договором 1940 года, по которому Финляндия уступила СССР около десятой части своей территории и обязалась не участвовать во враждебных СССР коалициях. В соответствии с договором граница на Карельском перешейке была отодвинута от Ленинграда на 120-130 километров. К Советскому Союзу отошли весь Карельский перешеек с Выборгом, Выборгский залив с островами, западное и северное побережья Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе, часть полуостровов Рыбачий и Средний.

