Блогер из США рассказал, почему многие американцы выступают против Украины
Франц: многие американцы выступают против Украины из-за гонений на УПЦ
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаги России и США на здании американского посольства в Москве
Флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Многие американцы настроены радикально против Украины из-за гонений киевских властей на Украинскую православную церковь, по этой же причине большинство православных в США поддерживают Россию, рассказал журналистам американский блогер, общественный деятель православного вероисповедания Конрад Франц.
Во вторник представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман сообщил, что суд на Украине отложил заседание по иску о ликвидации Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) до 30 октября. Глава госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский 2 сентября сообщил, что госслужба подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ, которую возглавляет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский).
Митрополит УПЦ рассказал о захвате собора в Черкассах
23 сентября, 16:57
"Многие американцы, особенно православные, очень радикально настроены против Украины. Подавляющее большинство православных людей в Америке поддерживают Россию из-за того, что украинское правительство делает с Украинской православной церковью…. Я бы сказал, что 40% американцев определенно настроены против Украины в этой войне", - сказал Франц.
Ранее Русская православная церковь организовала визит в РФ международной делегации журналистов и блогеров в составе Джеймса Делингпола, Томаса Эртла, Джона-Генри Уэстена и Франца. Они встретились с представителями РПЦ, государственной власти и общественных объединений, посетили Троице-Сергиеву лавру, а также Переславль-Залесский. До посещения России они побывали в Молдавии и Приднестровье.
В свою очередь, журналист, основатель портала Russia Insider Чарльз Баусман выразил мнение, что "Путин и Россия в целом пользуются огромной поддержкой среди американского населения".
"В России не очень хорошо понимают, насколько сильна в Америке оппозиция истеблишменту, этим людям глобалистского типа. И вы видите это в феномене Трампа и в людях, которые поддерживают Трампа. Так что американцы не боятся своего правительства. Европейцы напуганы гораздо больше (своими властями – ред.)… Но у нас просто гораздо более многочисленная оппозиция, и они очень уверены в себе. И вот почему такие люди, как Такер Карлсон, приезжают в Россию только потому, что они этого хотят, вопреки воле (экс-президента США Джо - ред.) Байдена, или кто там был президентом в то время", - сказал Баусман.
Он заметил, что в основном негативная информация о России транслируется через либеральные СМИ, такие как CNN, NYT, WSJ.
"Однако их никто, кроме пожилых людей, не читает. Потому что там сплошная ложь, и большинство это понимает. Сейчас все в основном получают информацию из соцсетей", - пояснил журналист.
По словам Баусмана, для понимания того, что думают американцы, лучше читать самые влиятельные блоги и подкасты на разных платформах.
"Это Substack – там нет цензуры. Влиятелен Twitter. TikTok – в основном для молодых, но там много политической информации. На Rumble много очень популярного видео. Facebook * устарел, в основном там дедушки смотрят фотографии внуков - это как "Одноклассники" в России. В целом, раньше нужно было отслеживать четыре или пять газет или телеканалов, теперь нужно следить за сотнями влиятельных ньюсмейкеров, лидеров мнений. Это гораздо больше работы, но на самом деле интересной работы", - заключил эксперт.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ). Ссылаясь на связь Украинской православной церкви с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. Службы безопасности Украины (СБУ) стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Глава СБУ Василий Малюк в августе 2025 года заявил, что против священников в стране заведено более 170 уголовных дел, в отношении 31 священнослужителя уже вынесены приговоры. Многие представители духовенства УПЦ находятся в заключении.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. В сентябре 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
УПЦ - самая большая община верующих в стране и единственная каноническая православная церковь, то есть та, где совершаемые священнослужителями таинства и богослужения считаются действительными, настоящими - в отличие от раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной светскими властями и отлученными от Церкви бывшими "священниками", "епископами" и их последователями. С точки зрения православного вероучения, ПЦУ не является апостольской церковью, в ней нет апостольского преемства (то есть череды рукоположений епископата – еще от апостолов, которых поставил Иисус Христос), в такой "церкви" нет Божественной Благодати, а "духовенство" ПЦУ не имеет права совершать богослужения и таинства, в том числе рукополагать новых священников, крестить, венчать, исповедовать и причащать людей.
* запрещена в РФ как экстремистская.
* запрещена в РФ как экстремистская.