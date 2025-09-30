Рейтинг@Mail.ru
Гендир "Нового космоса" рассказал об интересе частников к спутникостроению
30.09.2025
Гендир "Нового космоса" рассказал об интересе частников к спутникостроению
Гендир "Нового космоса" рассказал об интересе частников к спутникостроению - РИА Новости, 30.09.2025
Гендир "Нового космоса" рассказал об интересе частников к спутникостроению
Спутнико- и ракетостроение являются естественными областями космонавтики, наиболее привлекательными для частных компаний, ожидать появления частников в других... РИА Новости, 30.09.2025
китай
россия
амурская область
технологии
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Спутнико- и ракетостроение являются естественными областями космонавтики, наиболее привлекательными для частных компаний, ожидать появления частников в других сегментах в ближайшее время не стоит, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании "Новый космос" Антон Алексеев. "Сегмент, где возможна коммерция, это и есть спутники и выводящие их в космос ракеты-носители… Спутников, какими могут заниматься частники, великое множество: это аппараты связи, ДЗЗ, климатические, интернет вещей. Поэтому чаще всего о них и слышно", - сказал Алексеев. Он напомнил, что в Китае ракеты строят уже более 10 частных компаний. В России несколько частников также анонсировали создание сверхлегких ракет. "Если у них получится, это сильно поможет отрасли, потому что позволит быстро пополнять группировку в случае выхода из строя спутников. Аппаратов на орбите нужны сотни и даже тысячи, и поэтому полезно иметь не "поезд", как сейчас, а "такси по запросу", - добавил Алексеев. В то же время, по его словам, фундаментальная наука, скорее всего, останется прерогативой государственных бюджетов, потому что научные исследования не подразумевают создания добавленной коммерциализируемой ценности. В космическом туризме и в целом в пилотируемой космонавтике очень много ограничивающих факторов. Поэтому бизнес здесь будет возможен тогда, когда ракеты и пилотируемые корабли станут "средством обыденного перемещения", как сейчас самолёты, считает гендиректор "Нового космоса". Создание космодромов требует очень больших инвестиций, поэтому также, скорее всего, останется за государством. "Но даже тут есть место предпринимателям – частникам можно создавать инфраструктуру просмотра пусков, например в Амурской области. И опять же, в сфере музеев может быть место и частному, и государственному капиталу", - добавил он.
китай
россия
амурская область
китай, россия, амурская область, технологии
Китай, Россия, Амурская область, Технологии
Гендир "Нового космоса" рассказал об интересе частников к спутникостроению

Алексеев: частники больше всего заинтересованы в строительстве спутников и ракет

© Fotolia / Andrey ArmyagovСпутник на Земной орбите
Спутник на Земной орбите - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Fotolia / Andrey Armyagov
Спутник на Земной орбите. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Спутнико- и ракетостроение являются естественными областями космонавтики, наиболее привлекательными для частных компаний, ожидать появления частников в других сегментах в ближайшее время не стоит, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании "Новый космос" Антон Алексеев.
"Сегмент, где возможна коммерция, это и есть спутники и выводящие их в космос ракеты-носители… Спутников, какими могут заниматься частники, великое множество: это аппараты связи, ДЗЗ, климатические, интернет вещей. Поэтому чаще всего о них и слышно", - сказал Алексеев.
Он напомнил, что в Китае ракеты строят уже более 10 частных компаний. В России несколько частников также анонсировали создание сверхлегких ракет.
"Если у них получится, это сильно поможет отрасли, потому что позволит быстро пополнять группировку в случае выхода из строя спутников. Аппаратов на орбите нужны сотни и даже тысячи, и поэтому полезно иметь не "поезд", как сейчас, а "такси по запросу", - добавил Алексеев.
В то же время, по его словам, фундаментальная наука, скорее всего, останется прерогативой государственных бюджетов, потому что научные исследования не подразумевают создания добавленной коммерциализируемой ценности. В космическом туризме и в целом в пилотируемой космонавтике очень много ограничивающих факторов. Поэтому бизнес здесь будет возможен тогда, когда ракеты и пилотируемые корабли станут "средством обыденного перемещения", как сейчас самолёты, считает гендиректор "Нового космоса".
Создание космодромов требует очень больших инвестиций, поэтому также, скорее всего, останется за государством.
"Но даже тут есть место предпринимателям – частникам можно создавать инфраструктуру просмотра пусков, например в Амурской области. И опять же, в сфере музеев может быть место и частному, и государственному капиталу", - добавил он.
КитайРоссияАмурская областьТехнологии
 
 
