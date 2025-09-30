https://ria.ru/20250930/sputnik-2045316769.html

Гендир "Нового космоса" рассказал об интересе частников к спутникостроению

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Спутнико- и ракетостроение являются естественными областями космонавтики, наиболее привлекательными для частных компаний, ожидать появления частников в других сегментах в ближайшее время не стоит, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании "Новый космос" Антон Алексеев. "Сегмент, где возможна коммерция, это и есть спутники и выводящие их в космос ракеты-носители… Спутников, какими могут заниматься частники, великое множество: это аппараты связи, ДЗЗ, климатические, интернет вещей. Поэтому чаще всего о них и слышно", - сказал Алексеев. Он напомнил, что в Китае ракеты строят уже более 10 частных компаний. В России несколько частников также анонсировали создание сверхлегких ракет. "Если у них получится, это сильно поможет отрасли, потому что позволит быстро пополнять группировку в случае выхода из строя спутников. Аппаратов на орбите нужны сотни и даже тысячи, и поэтому полезно иметь не "поезд", как сейчас, а "такси по запросу", - добавил Алексеев. В то же время, по его словам, фундаментальная наука, скорее всего, останется прерогативой государственных бюджетов, потому что научные исследования не подразумевают создания добавленной коммерциализируемой ценности. В космическом туризме и в целом в пилотируемой космонавтике очень много ограничивающих факторов. Поэтому бизнес здесь будет возможен тогда, когда ракеты и пилотируемые корабли станут "средством обыденного перемещения", как сейчас самолёты, считает гендиректор "Нового космоса". Создание космодромов требует очень больших инвестиций, поэтому также, скорее всего, останется за государством. "Но даже тут есть место предпринимателям – частникам можно создавать инфраструктуру просмотра пусков, например в Амурской области. И опять же, в сфере музеев может быть место и частному, и государственному капиталу", - добавил он.

