ВС России продолжили продвижение на Константиновском направлении

Российские военные продолжили продвижение на Константиновском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T09:51:00+03:00

2025-09-30T10:52:00+03:00

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские военные продолжили продвижение на Константиновском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Что касается Константиновского направления, также мы видим, что наши подразделения продвигались и, по сути, прижали противника к Клебан-Быкскому водохранилищу. Мы видим, что там все (проходит. — Прим. ред.) в тяжелых условиях, но наши бойцы все равно продвигаются вперед и противник пытался вырваться из этой неудобной для них позиции, но наши бойцы продолжают перемалывать врага", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24". ВС России также достигли успехов на Красноармейском направлении: бойцы удерживают позиции у Добропольского выступа и расширяют зону контроля, продолжаются бои в районе Удачного и в Красноармейске. Пушилин отметил кардинальное изменение ситуации в направлении Красного Лимана. "В северной части Ямполя <...> продолжилось перерезание путей снабжения противника и продолжился охват Красного Лимана, я бы так сказал. Поэтому здесь мы ожидаем новых сообщений от Министерства обороны, я думаю, оно не за горами", — добавил он. Кроме того, российские бойцы расширяют буферную зону в Днепропетровской области у ранее освобожденной южной окраины ДНР. В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и только стремятся удержать имеющиеся рубежи. Он добавил, что Киев пытается "затыкать дыры" в зоне СВО, перебрасывая наиболее дееспособные силы. Как сообщил в конце августа начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, весной и летом украинские военные пытались замедлить российское наступление, неся при этом большие потери. По его словам, стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.

