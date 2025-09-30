Рейтинг@Mail.ru
ВС России продолжили продвижение на Константиновском направлении
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:51 30.09.2025 (обновлено: 10:52 30.09.2025)
ВС России продолжили продвижение на Константиновском направлении
ВС России продолжили продвижение на Константиновском направлении
Российские военные продолжили продвижение на Константиновском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 30.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
денис пушилин
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские военные продолжили продвижение на Константиновском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Что касается Константиновского направления, также мы видим, что наши подразделения продвигались и, по сути, прижали противника к Клебан-Быкскому водохранилищу. Мы видим, что там все (проходит. — Прим. ред.) в тяжелых условиях, но наши бойцы все равно продвигаются вперед и противник пытался вырваться из этой неудобной для них позиции, но наши бойцы продолжают перемалывать врага", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24". ВС России также достигли успехов на Красноармейском направлении: бойцы удерживают позиции у Добропольского выступа и расширяют зону контроля, продолжаются бои в районе Удачного и в Красноармейске. Пушилин отметил кардинальное изменение ситуации в направлении Красного Лимана. "В северной части Ямполя &lt;...&gt; продолжилось перерезание путей снабжения противника и продолжился охват Красного Лимана, я бы так сказал. Поэтому здесь мы ожидаем новых сообщений от Министерства обороны, я думаю, оно не за горами", — добавил он. Кроме того, российские бойцы расширяют буферную зону в Днепропетровской области у ранее освобожденной южной окраины ДНР. В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и только стремятся удержать имеющиеся рубежи. Он добавил, что Киев пытается "затыкать дыры" в зоне СВО, перебрасывая наиболее дееспособные силы. Как сообщил в конце августа начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, весной и летом украинские военные пытались замедлить российское наступление, неся при этом большие потери. По его словам, стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.
донецкая народная республика
ВС России продолжили продвижение на Константиновском направлении

Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские военные продолжили продвижение на Константиновском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Что касается Константиновского направления, также мы видим, что наши подразделения продвигались и, по сути, прижали противника к Клебан-Быкскому водохранилищу. Мы видим, что там все (проходит. — Прим. ред.) в тяжелых условиях, но наши бойцы все равно продвигаются вперед и противник пытался вырваться из этой неудобной для них позиции, но наши бойцы продолжают перемалывать врага", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
ВС России также достигли успехов на Красноармейском направлении: бойцы удерживают позиции у Добропольского выступа и расширяют зону контроля, продолжаются бои в районе Удачного и в Красноармейске.
Пушилин отметил кардинальное изменение ситуации в направлении Красного Лимана.
"В северной части Ямполя <...> продолжилось перерезание путей снабжения противника и продолжился охват Красного Лимана, я бы так сказал. Поэтому здесь мы ожидаем новых сообщений от Министерства обороны, я думаю, оно не за горами", — добавил он.
Кроме того, российские бойцы расширяют буферную зону в Днепропетровской области у ранее освобожденной южной окраины ДНР.

За прошедшую неделю они взяли под контроль Кировск, Муравку, Переездное, Дерилово, Майское и Шандриголово.

В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и только стремятся удержать имеющиеся рубежи. Он добавил, что Киев пытается "затыкать дыры" в зоне СВО, перебрасывая наиболее дееспособные силы.
Как сообщил в конце августа начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, весной и летом украинские военные пытались замедлить российское наступление, неся при этом большие потери. По его словам, стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.
