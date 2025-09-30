https://ria.ru/20250930/sovet-2045290638.html

На заседании Евразийского межправсовета рассмотрят 19 вопросов

На заседании Евразийского межправсовета рассмотрят 19 вопросов

МИНСК, 30 сен - РИА Новости. Евразийский межправительственный совет на заседании в Минске во вторник рассмотрит 19 вопросов, в том числе в области финансовой поддержки в промышленности и АПК, сообщила пресс-служба правительства Белоруссии. "В повестку дня заседания Евразийского межправительственного совета включено 19 вопросов в области финансовой поддержки в промышленности и АПК, развитии интегрированной информационной системы, транспортной инфраструктуры и ряд других", - сообщила пресс-служба. Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, говорится в сообщении. Ранее пресс-служба министерства экономики Белоруссии сообщила, что повестка включает 18 вопросов. Белоруссия в 2025 году председательствует в органах Евразийского экономического союза. "Приоритеты белорусского председательства - развитие технологического потенциала и кооперация, повышение продовольственной безопасности, завершение формирования единого транспортного пространства, выравнивание условий хозяйственной деятельности, создание прозрачной конкурентной среды, защита внутреннего рынка. А также активизация взаимодействия в области цифровой трансформации, развитие международного сотрудничества, переход на новый уровень информационного взаимодействия", - сообщила пресс-служба. Межправительственный совет является органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), состоящим из глав правительств государств-членов. В ЕАЭС входят пять стран - Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. Объединение создано для формирования единого экономического пространства и углубления сотрудничества между государствами. Предстоящее заседание межправительственного совета станет 44-м по счету с начала работы ЕАЭС и третьим в текущем году. Предыдущее заседание состоялось 14-15 августа 2025 года в Чолпон-Ате в Киргизии.

