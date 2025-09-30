https://ria.ru/20250930/rossiya-2045476571.html

В Петербурге при пожаре в квартире погиб мужчина

В Петербурге при пожаре в квартире погиб мужчина - РИА Новости, 30.09.2025

В Петербурге при пожаре в квартире погиб мужчина

Пожар произошел во вторник в квартире в Петроградском районе Санкт-Петербурга, погиб мужчина, три женщины госпитализированы, сообщило городское управление МЧС... РИА Новости, 30.09.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Пожар произошел во вторник в квартире в Петроградском районе Санкт-Петербурга, погиб мужчина, три женщины госпитализированы, сообщило городское управление МЧС РФ. Как отмечается, сообщение о пожаре на Лахтинской улице, 8 поступило в 16.04 мск. В двухкомнатной квартире общей площадью 80 квадратных метров горела обстановка на площади 25 квадратных метров. "В 17.15 пожар ликвидирован... В результате пожара пострадали три женщины, госпитализированы в медицинские учреждения. На месте пожара обнаружен погибший мужчина", – говорится в Telegram-канале ГУМЧС. Отмечается, что из опасной зоны эвакуировали восемь человек. Пожар в квартире на Лахтинской улице тушили 15 специалистов и три единицы техники.

