В Петербурге при пожаре в квартире погиб мужчина - РИА Новости, 30.09.2025
18:11 30.09.2025
В Петербурге при пожаре в квартире погиб мужчина
Пожар произошел во вторник в квартире в Петроградском районе Санкт-Петербурга, погиб мужчина, три женщины госпитализированы, сообщило городское управление МЧС... РИА Новости, 30.09.2025
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Пожар произошел во вторник в квартире в Петроградском районе Санкт-Петербурга, погиб мужчина, три женщины госпитализированы, сообщило городское управление МЧС РФ. Как отмечается, сообщение о пожаре на Лахтинской улице, 8 поступило в 16.04 мск. В двухкомнатной квартире общей площадью 80 квадратных метров горела обстановка на площади 25 квадратных метров. "В 17.15 пожар ликвидирован... В результате пожара пострадали три женщины, госпитализированы в медицинские учреждения. На месте пожара обнаружен погибший мужчина", – говорится в Telegram-канале ГУМЧС. Отмечается, что из опасной зоны эвакуировали восемь человек. Пожар в квартире на Лахтинской улице тушили 15 специалистов и три единицы техники.
санкт-петербург
россия
происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Пожар произошел во вторник в квартире в Петроградском районе Санкт-Петербурга, погиб мужчина, три женщины госпитализированы, сообщило городское управление МЧС РФ.
Как отмечается, сообщение о пожаре на Лахтинской улице, 8 поступило в 16.04 мск. В двухкомнатной квартире общей площадью 80 квадратных метров горела обстановка на площади 25 квадратных метров.
"В 17.15 пожар ликвидирован... В результате пожара пострадали три женщины, госпитализированы в медицинские учреждения. На месте пожара обнаружен погибший мужчина", – говорится в Telegram-канале ГУМЧС.
Отмечается, что из опасной зоны эвакуировали восемь человек.
Пожар в квартире на Лахтинской улице тушили 15 специалистов и три единицы техники.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Феодосии потушили пожар на нефтебазе
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
