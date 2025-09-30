Эксперт призвал развивать сотрудничество КНДР, Южной Кореи и России
Пак Чон Су: Россия может стать платформой для сотрудничества Южной Кореи и КНДР
Вид на Сеул. Архивное фото
СЕУЛ, 30 сен - РИА Новости. Бывший глава правительственного комитета по северному сотрудничеству Южной Кореи Пак Чон Су заявил на конференции в Сеуле, что Россия может стать платформой для сотрудничества между южно- и северокорейцами, если РФ проявит "внимание" в этом плане, также он призвал развивать трехстороннее сотрудничество в выгодном для всех ключе.
Научная коференция в честь 35-летия годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Южной Кореей "Российско-корейские отношения в эпоху многосторонней дипломатии" прошла во вторник в Сеуле. Она была организована Ассоциацией корейско-российских обменов при содействии посольства РФ в Южной Корее. Корреспондент РИА Новости передает, что в ней приняли участие посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев, бывший посол Южной Кореи в РФ Ли Сок Пэ, члены ассоциации, различные общественные деятели, журналисты, ученые и эксперты.
По словам Пак Чон Су, в ближайшие 10 лет число северокорейцев в России будет только расти, и так как южнокорейские компании и их граждане также присутствуют в РФ, встречи двух сторон неизбежны.
"Как в начале 1990-х годов мы часто встречали северокорейцев в России, так и в будущем будем встречать их ещё чаще... Россия должна стать "третьей территорией", где Север и Юг могут сотрудничать", - заявил эксперт, отметив, что это возможно, если Россия проявит более внимательное отношение к этому вопросу.
Выгода для всех
Как отметил Пак Чон Су, среди развитых стран мира, зарегистрированных в ООН, только Корея никогда не "занималась империализмом".
"В истории нашей страны нет примеров агрессии против других государств... Если мы будем строить отношения с Россией, основываясь на принципе "приносить пользу всему человечеству", то сможем развивать сотрудничество не только на международной арене, но и в отношениях с Россией, с КНДР в том же ключе", - пояснил он.
"Наоборот, Россия также должна строить отношения с Севером и Югом по принципу игры "не с нулевой суммой". Тогда и на международной арене позиции Южной и Северной Кореи смогут быть согласованы по тому же принципу. Для этого нужны усилия и со стороны Южной Кореи, и я уверен, что у нас достаточно потенциала", - заявил Пак Чон Су.
Он пояснил, что лучший вариант — это не игра с нулевой суммой, а ситуация, где обе стороны выигрывают.
Устарелое восприятие
Если говорить о том, как Южная Корея воспринимает Россию, то, по словам эксперта южнокорейцы все ещё остаются на уровне конца 1980-х – начала 1990-х годов, периода заката СССР.
"Мы словно застряли в этом восприятии, на стадии незрелости, не сумев вырасти дальше", - отметил он.
Пак Чон Су добавил, что специалисты по России и по Корее являются своего рода проводниками знаний для тех 98% корейцев, которые "неправильно понимают" Россию. Он призвал просвещать незнающих, не мешать правильному восприятию РФ.
