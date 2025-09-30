https://ria.ru/20250930/rossija-2045321834.html

Эксперт призвал развивать сотрудничество КНДР, Южной Кореи и России

Эксперт призвал развивать сотрудничество КНДР, Южной Кореи и России - РИА Новости, 30.09.2025

Эксперт призвал развивать сотрудничество КНДР, Южной Кореи и России

Бывший глава правительственного комитета по северному сотрудничеству Южной Кореи Пак Чон Су заявил на конференции в Сеуле, что Россия может стать платформой для РИА Новости, 30.09.2025

СЕУЛ, 30 сен - РИА Новости. Бывший глава правительственного комитета по северному сотрудничеству Южной Кореи Пак Чон Су заявил на конференции в Сеуле, что Россия может стать платформой для сотрудничества между южно- и северокорейцами, если РФ проявит "внимание" в этом плане, также он призвал развивать трехстороннее сотрудничество в выгодном для всех ключе. Научная коференция в честь 35-летия годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Южной Кореей "Российско-корейские отношения в эпоху многосторонней дипломатии" прошла во вторник в Сеуле. Она была организована Ассоциацией корейско-российских обменов при содействии посольства РФ в Южной Корее. Корреспондент РИА Новости передает, что в ней приняли участие посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев, бывший посол Южной Кореи в РФ Ли Сок Пэ, члены ассоциации, различные общественные деятели, журналисты, ученые и эксперты. По словам Пак Чон Су, в ближайшие 10 лет число северокорейцев в России будет только расти, и так как южнокорейские компании и их граждане также присутствуют в РФ, встречи двух сторон неизбежны. "Как в начале 1990-х годов мы часто встречали северокорейцев в России, так и в будущем будем встречать их ещё чаще... Россия должна стать "третьей территорией", где Север и Юг могут сотрудничать", - заявил эксперт, отметив, что это возможно, если Россия проявит более внимательное отношение к этому вопросу. Выгода для всех Как отметил Пак Чон Су, среди развитых стран мира, зарегистрированных в ООН, только Корея никогда не "занималась империализмом". "В истории нашей страны нет примеров агрессии против других государств... Если мы будем строить отношения с Россией, основываясь на принципе "приносить пользу всему человечеству", то сможем развивать сотрудничество не только на международной арене, но и в отношениях с Россией, с КНДР в том же ключе", - пояснил он. Эксперт добавил, что сейчас ситуация складывается как противостояние блоков Южной Кореи, США и Японии с одной стороны и Северной Кореи, России и Китая — с другой, что выгодно для КНДР, но на самом деле не выгодно ни Южной Корее, ни России. "Наоборот, Россия также должна строить отношения с Севером и Югом по принципу игры "не с нулевой суммой". Тогда и на международной арене позиции Южной и Северной Кореи смогут быть согласованы по тому же принципу. Для этого нужны усилия и со стороны Южной Кореи, и я уверен, что у нас достаточно потенциала", - заявил Пак Чон Су. Он пояснил, что лучший вариант — это не игра с нулевой суммой, а ситуация, где обе стороны выигрывают. Устарелое восприятие Если говорить о том, как Южная Корея воспринимает Россию, то, по словам эксперта южнокорейцы все ещё остаются на уровне конца 1980-х – начала 1990-х годов, периода заката СССР. "Мы словно застряли в этом восприятии, на стадии незрелости, не сумев вырасти дальше", - отметил он. Пак Чон Су добавил, что специалисты по России и по Корее являются своего рода проводниками знаний для тех 98% корейцев, которые "неправильно понимают" Россию. Он призвал просвещать незнающих, не мешать правильному восприятию РФ.

