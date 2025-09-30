https://ria.ru/20250930/rggu-2045099647.html

Три возраста РГГУ. От истоков просвещения к нейросетям

Три возраста РГГУ. От истоков просвещения к нейросетям

Три возраста РГГУ. От истоков просвещения к нейросетям

30 сентября Историко-архивному институту РГГУ исполняется 95 лет.

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. 30 сентября Историко-архивному институту РГГУ исполняется 95 лет. Именно он стал фундаментальной единицей Российского государственного гуманитарного университета, объединившего традиции нескольких эпох. Сегодня университет сохраняет преемственность, развиваясь при этом в ногу со временем. Об истоках РГГУ, ключевых этапах его становления и главных треках развития — в материале РИА Новости. "Золотой" фундамент РГГУ В начале ХХ века генерал-майор, золотопромышленник, меценат Альфонс Шанявский завещал свое состояние на создание университета, открытого для всех, кто желает учиться, независимо от пола, национальности, вероисповедания и сословия. Через несколько лет после его смерти, в 1908 году, усилиями его жены Лидии был открыт уникальный частный университет — Московский городской народный университет имени А. Л. Шанявского. "Это была важная точка на интеллектуальной карте Москвы, потому что сюда приглашались лучшие профессора Императорского Московского университета, Высших женских курсов и других образовательных учреждений города. Они читали лекции на двух отделениях: научно-популярном отделении для вольнослушателей, среди которых был, например, Сергей Есенин, и академическом отделении, где готовились специалисты в том числе для сферы культуры", — отметила заведующий кафедрой музеологии РГГУ Мария Стефко. Профессора читали лекции по самым разным направлениям — от истории и библиотечного дела до экономики и естественных наук. "В этих стенах была реализована мысль начала XX века о том, что образование и просвещение — это очень важные и близкие понятия. Распространение знаний — то, чем и в настоящее время университет занимается, кроме подготовки специалистов в конкретных областях, — чрезвычайно важно, потому что оно в немалой степени формирует общество, в котором мы живем. Эта идея разделялась очень многими. Так, среди преподавателей Народного университета Шанявского были первые имена в своих сферах: Александр Васильевич Чаянов, Николай Дмитриевич Кондратьев, Владимир Иванович Вернадский, Валерий Яковлевич Брюсов", — подчеркнула Мария Стефко. В 1918 году университет был национализирован. Его здание на Миусской площади занял сначала Коммунистический университет имени Я. М. Свердлова, а затем — Высшая партийная школа при ЦК КПСС. В 1991 году там расположился главный корпус РГГУ. Чему учат в Историко-архивном Институт архивоведения — так изначально назывался Московский историко-архивный институт — был создан 30 сентября 1930 года с целью подготовки новых кадров для советских архивов. "Московский государственный историко-архивный институт был первым в мире специализированным вузом, готовящим кадры высшей квалификации для архивной отрасли. Его создание стало мировым прецедентом. До этого архивистов нигде не готовили системно. Историко-архивный институт создал научную школу архивного дела, заложил основы архивоведения как строгой научной дисциплины, объединив историческую подготовку с практическими навыками работы с документами", — отметила декан исторического факультета Историко-архивного института РГГУ Елена Барышева. Новому государству нужно было как можно быстрее сформировать систему архивного дела, поэтому первые годы институт имел ремесленный характер и был больше похож на профессионально-техническое училище. Срок обучения тогда составлял всего два года. Предполагалось, что за два года можно подготовить грамотного специалиста, который будет знать, как проводить разные виды архивных работ. "На заре истории Историко-архивного института стало довольно быстро понятно, что так не получится, потому что архивы — это сокровищница документальной памяти народа. Работать с ними должны специалисты очень высокой квалификации, серьезной профессиональной подготовки, которая должна быть основана на научном фундаменте", — объяснил директор Историко-архивного института РГГУ Филипп Тараторкин, добавив, что уже буквально через пару лет учебный план был изменен, и обучение стало пятилетним. По его словам, в 1930-х годах исторические факультеты в стране были закрыты, а научные институты, занимавшиеся исторической проблематикой, фактически не работали. Поэтому в открывшийся Институт архивоведения пошли работать профессора с дореволюционным стажем, ученики ярчайших историков конца XIX — начала XX века. "Во все периоды основным принципом и краеугольным камнем деятельности института было понимание, что в основе достоверного и проверяемого исторического знания лежит документ. И главным образом архивный документ. Потому что именно архивы и архивные документы дают нам возможность уверенно, убедительно и доказательно говорить о прошлом. Этому всегда учили в Историко-архивном институте", — рассказал Тараторкин. Образование в РГГУ Российский государственный гуманитарный университет был создан в 1991 году на базе Московского историко-архивного института. "Сегодня мы сталкиваемся с очень серьезными вызовами, связанными с изменением информационного пространства. В связи с этим мы предлагаем нашим студентам совершенно новые образовательные программы, которых не было в прежние периоды. Например, интеллектуальные системы управления документами, теория и практика цифровой трансформации в архивном деле, электронный документооборот, электронное делопроизводство. То есть целый ряд новых предметных областей, новых направлений профессиональной подготовки, которые позволят нашим выпускникам найти себя на рынке труда", — подчеркнул директор Историко-архивного института РГГУ Филипп Тараторкин. Помимо Историко-архивного института, в РГГУ работает целая сеть факультетов и институтов, которые охватывают самые разные области знаний. Университет предлагает не только традиционные гуманитарные программы — историю, филологию, философию, культурологию, но и такие современные направления, как математика эффективных ИТ-решений, математические основы искусственного интеллекта, мировая политика и международный бизнес, прикладной искусственный интеллект. Чем удивит Музейный центр Через несколько лет после открытия РГГУ в 1991 году первому ректору Юрию Афанасьеву удалось воплотить идеалы, заложенные более 100 лет назад основателем и первым директором Музея изобразительных искусств Иваном Цветаевым. Цветаев исходил из того, что гуманитарное образование не может ограничиваться только текстами, потому что острота ума воспитывается в первую очередь искусством. Эта концепция легла в основу Музейного центра — совместного проекта РГГУ и Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. "Первый ректор РГГУ Юрий Николаевич Афанасьев считал, что гуманитарное образование в России должно включать те концепции, которые не успели развиться в России в начале XX столетия. В частности, концепцию Ивана Владимировича Цветаева, которая говорила о том, что одна из главных задач — дать учащемуся юношеству и публике необходимые средства к изучению искусств, к облагораживанию их вкусов и развитию в них эстетических понятий", — рассказала директор Музейного центра РГГУ Ирина Баканова. В залах представлены слепки и копии с памятников искусства, хранящихся в главных музеях Парижа, Лондона, Берлина, Каира и Санкт-Петербурга. Коллекция позволяет реализовывать программу "Образование средствами искусства" — Музейный центр является частью образовательной среды, а музейная деятельность органически входит в повседневную университетскую жизнь. Экспозиция встроена в пространство вуза: студенты идут на занятия через музейные залы и используют коллекцию в учебном процессе. Сегодня Музейный центр РГГУ является одним из крупнейших научно-учебных музеев в России и включает Учебный художественный музей имени И. В. Цветаева, экспозицию нонконформистского искусства "Другое искусство", а также зал искусства Древней Мексики. Почему стоит поступить в РГГУ В 2025 году РГГУ выстраивает новую стратегию развития, в центре которой — креативная экономика, цифровые технологии и активное внедрение нейросетей в образовательный процесс. По словам проректора по развитию университета Сергея Пилипенко, вуз "пересобирает" образовательные программы совместно с индустриальными партнерами, ориентируясь на запросы креативных индустрий. Особое внимание уделяется дополнительному профессиональному образованию. Для студентов это возможность не просто расширить кругозор, но и получить дополнительные квалификации в ходе обучения по основным программам. "Самая главная задача в рамках этой новой модели — это совместить фундаментальность и гибкость. Фундаментальность — это ядро профессиональных навыков и компетенций. Гибкость заключается в предложении различных дополнительных курсов, чтобы студент мог в рамках обучения определяться, какие дополнительные навыки, компетенции ему нужны и по какому треку он может пойти", — отметил Пилипенко. Университет делает ставку на соединение гуманитарной традиции с новыми технологиями и трендами развития страны. "Мы объединяем наше достояние с новыми технологиями и делаем это гармонично, на основе наших духовно-нравственных и культурных ценностей. В бизнес-процессы вуза и образовательный процесс мы внедряем не только искусственный интеллект, но и широкий спектр цифровых технологий", — рассказал проректор. Современные реформы и технологические инновации опираются на богатое прошлое университета. История РГГУ отражает ключевые тенденции развития отечественного образования и науки. "Наш проректор по научной и проектной деятельности Ольга Вячеславовна Павленко придумала красивую формулу — "три возраста университета". Наш первый возраст — университет Шанявского, начало XX века и фундаментальная идея распространения просвещения. Второй возраст — это Историко-архивный институт и идея подготовки уникальных специалистов, которые понимают, что такое исторический источник, документ в его развитии и как с ним работать. Третий возраст — создание в 1991 году РГГУ", — заключила заведующий кафедрой музеологии РГГУ Мария Стефко, подчеркнув, что каждый из этих этапов формировал традиции, которые определяют облик вуза сегодня.

