Путин обсудил с Хуснуллиным развитие инфраструктуры
© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин во время встречи
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным обсудил дорожное строительство, реализацию нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и восстановление новых регионов. Главное:
"Инфраструктура для жизни"
Президент попросил вице-премьера доложить о ходе проекта, отметив очень большой фронт работы. Тот рассказал, что вместе с губернаторами удалось быстро перестроиться с прежних нацпроектов: все показатели по проекту "Инфраструктура для жизни" выполняются:
- В 2160 опорных населенных пунктах, где проживают 75% населения, до 2036 года на 30% должно улучшиться качество жизни.
- Ввод жилья пока отстает от прошлогодних показателей, однако благодаря заделу с прошлых лет по проекту введут более 100 миллионов квадратных метров жилья.
"Это хороший показатель, миллионы семей улучшат свои жилищные условия".
- Вокруг жилья построили всю инфраструктуру: коммунальную, социальную, транспортную.
- Введено на 17% больше нежилой недвижимости — заводов, фабрик, гостиниц, туристической инфраструктуры.
Ипотека
Президент спросил Хуснуллина, "как себя ведет ипотека". Тот назвал ключевым вопрос поддержки льготной ипотеки, по его словам, она удержала рынок:
"Мы миллионам людей компенсируем эту процентную ставку. Это недешево обходится для бюджета, но это основная мера поддержки".
При этом благодаря ей удается сохранить строительный баланс: люди, которые вложили деньги в квартиры, должны будут их получить. Путин призвал вице-премьера поддерживать строительный сектор:
"Принятие решения о льготной ипотеке и социальный характер носит, и экономический".
Тот заверил президента, что работа идет: на подходе постановление правительства о расширении дальневосточной льготной ипотеки на вторичный рынок жилья в тех городах, где нет предложений от застройщиков.
Новые регионы
Особое внимание Хуснуллин уделил теме развития новых регионов: они полноценно интегрировались в экономику, а некоторые субъекты с нынешнего года уже реализовывают проекты по их стандартам:
"Ряд регионов уже даже идут на среднем уровне по сравнению с другими российскими регионами. Луганская Народная Республика на 29-м месте в России из 89".
- В рамках свободной экономической зоны в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях работают 246 предприятий.
- Есть хороший прирост финансового сектора: заход крупных банков дал прорывной толчок, кредитный портфель увеличился с десяти миллиардов рублей до 175.
- Два с половиной миллиона жителей получают пенсии и социальные пособия на новых территориях.
- Программа по дорожному строительству перевыполнена уже в этом году: расписан ремонт дорог до населенных пунктов и внутри них на шесть лет.
Дороги
Хуснуллин доложил Путину об опережении работ по вводу и ремонту дорог на 21%: до конца года все планы по дорожному строительству будут выполнены.
- Строительство трассы "Россия" от Санкт-Петербурга до Владивостока расширяется шаг за шагом, как и коридора "Север — Юг".
- Продолжается строительство Азовского кольца, начат обход Мариуполя с севера.
"Кстати, уже очень хорошие темпы развернулись, расширяем участки, чтобы вдоль Азовского кольца у нас была полноценная четырехполосная дорога".
- Продолжается строительство дорог вдоль Черноморского побережья: вовсю идет обход Адлера и третья очередь Сочи, проектируется дорога вдоль моря до Новороссийска.
- Калининградское кольцо планируется закончить в рамках шестилетней программы.
- В Санкт-Петербурге уже приступили к проектированию и изъятию части КАД.
- Автомобилизация повысилась на девять процентов, при этом на столько же снизились аварийность и смертность.
