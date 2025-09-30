Путин обсудил с Хуснуллиным развитие инфраструктуры

https://ria.ru/20250930/putin-2045363290.html

Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным обсудил дорожное строительство, реализацию нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и восстановление РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным обсудил дорожное строительство, реализацию нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и восстановление новых регионов. Главное: "Инфраструктура для жизни" Президент попросил вице-премьера доложить о ходе проекта, отметив очень большой фронт работы. Тот рассказал, что вместе с губернаторами удалось быстро перестроиться с прежних нацпроектов: все показатели по проекту "Инфраструктура для жизни" выполняются: "Это хороший показатель, миллионы семей улучшат свои жилищные условия". Ипотека Президент спросил Хуснуллина, "как себя ведет ипотека". Тот назвал ключевым вопрос поддержки льготной ипотеки, по его словам, она удержала рынок: "Мы миллионам людей компенсируем эту процентную ставку. Это недешево обходится для бюджета, но это основная мера поддержки". При этом благодаря ей удается сохранить строительный баланс: люди, которые вложили деньги в квартиры, должны будут их получить. Путин призвал вице-премьера поддерживать строительный сектор: "Принятие решения о льготной ипотеке и социальный характер носит, и экономический". Тот заверил президента, что работа идет: на подходе постановление правительства о расширении дальневосточной льготной ипотеки на вторичный рынок жилья в тех городах, где нет предложений от застройщиков. Новые регионы Особое внимание Хуснуллин уделил теме развития новых регионов: они полноценно интегрировались в экономику, а некоторые субъекты с нынешнего года уже реализовывают проекты по их стандартам: "Ряд регионов уже даже идут на среднем уровне по сравнению с другими российскими регионами. Луганская Народная Республика на 29-м месте в России из 89". Дороги Хуснуллин доложил Путину об опережении работ по вводу и ремонту дорог на 21%: до конца года все планы по дорожному строительству будут выполнены. "Кстати, уже очень хорошие темпы развернулись, расширяем участки, чтобы вдоль Азовского кольца у нас была полноценная четырехполосная дорога".

