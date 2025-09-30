Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Хуснуллиным развитие инфраструктуры - РИА Новости, 30.09.2025
14:04 30.09.2025 (обновлено: 15:57 30.09.2025)
Путин обсудил с Хуснуллиным развитие инфраструктуры
Путин обсудил с Хуснуллиным развитие инфраструктуры - РИА Новости, 30.09.2025
Путин обсудил с Хуснуллиным развитие инфраструктуры
Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным обсудил дорожное строительство, реализацию нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и восстановление РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным обсудил дорожное строительство, реализацию нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и восстановление новых регионов. Главное: "Инфраструктура для жизни" Президент попросил вице-премьера доложить о ходе проекта, отметив очень большой фронт работы. Тот рассказал, что вместе с губернаторами удалось быстро перестроиться с прежних нацпроектов: все показатели по проекту "Инфраструктура для жизни" выполняются: "Это хороший показатель, миллионы семей улучшат свои жилищные условия". Ипотека Президент спросил Хуснуллина, "как себя ведет ипотека". Тот назвал ключевым вопрос поддержки льготной ипотеки, по его словам, она удержала рынок: &quot;Мы миллионам людей компенсируем эту процентную ставку. Это недешево обходится для бюджета, но это основная мера поддержки&quot;. При этом благодаря ей удается сохранить строительный баланс: люди, которые вложили деньги в квартиры, должны будут их получить. Путин призвал вице-премьера поддерживать строительный сектор: &quot;Принятие решения о льготной ипотеке и социальный характер носит, и экономический&quot;. Тот заверил президента, что работа идет: на подходе постановление правительства о расширении дальневосточной льготной ипотеки на вторичный рынок жилья в тех городах, где нет предложений от застройщиков. Новые регионы Особое внимание Хуснуллин уделил теме развития новых регионов: они полноценно интегрировались в экономику, а некоторые субъекты с нынешнего года уже реализовывают проекты по их стандартам: &quot;Ряд регионов уже даже идут на среднем уровне по сравнению с другими российскими регионами. Луганская Народная Республика на 29-м месте в России из 89&quot;. Дороги Хуснуллин доложил Путину об опережении работ по вводу и ремонту дорог на 21%: до конца года все планы по дорожному строительству будут выполнены. &quot;Кстати, уже очень хорошие темпы развернулись, расширяем участки, чтобы вдоль Азовского кольца у нас была полноценная четырехполосная дорога&quot;.
Путин на встрече с Заместителем Председателя Правительства Маратом Хуснуллиным
Владимир Путин провёл встречу с Заместителем Председателя Правительства Маратом Хуснуллиным Вице-премьер доложил о ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Особое внимание уделено вопросам развития Донбасса и Новороссии и их интеграции в отечественную экономику.
Путин обсудил с Хуснуллиным развитие инфраструктуры

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным обсудил дорожное строительство, реализацию нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и восстановление новых регионов. Главное:

"Инфраструктура для жизни"

Президент попросил вице-премьера доложить о ходе проекта, отметив очень большой фронт работы. Тот рассказал, что вместе с губернаторами удалось быстро перестроиться с прежних нацпроектов: все показатели по проекту "Инфраструктура для жизни" выполняются:
  • В 2160 опорных населенных пунктах, где проживают 75% населения, до 2036 года на 30% должно улучшиться качество жизни.
  • Ввод жилья пока отстает от прошлогодних показателей, однако благодаря заделу с прошлых лет по проекту введут более 100 миллионов квадратных метров жилья.
«
"Это хороший показатель, миллионы семей улучшат свои жилищные условия".
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Марат Хуснуллин
вице-премьер
  • Вокруг жилья построили всю инфраструктуру: коммунальную, социальную, транспортную.
  • Введено на 17% больше нежилой недвижимости — заводов, фабрик, гостиниц, туристической инфраструктуры.

Ипотека

Президент спросил Хуснуллина, "как себя ведет ипотека". Тот назвал ключевым вопрос поддержки льготной ипотеки, по его словам, она удержала рынок:
«

"Мы миллионам людей компенсируем эту процентную ставку. Это недешево обходится для бюджета, но это основная мера поддержки".

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Марат Хуснуллин
вице-премьер
При этом благодаря ей удается сохранить строительный баланс: люди, которые вложили деньги в квартиры, должны будут их получить. Путин призвал вице-премьера поддерживать строительный сектор:
«

"Принятие решения о льготной ипотеке и социальный характер носит, и экономический".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Тот заверил президента, что работа идет: на подходе постановление правительства о расширении дальневосточной льготной ипотеки на вторичный рынок жилья в тех городах, где нет предложений от застройщиков.
Новые регионы

Особое внимание Хуснуллин уделил теме развития новых регионов: они полноценно интегрировались в экономику, а некоторые субъекты с нынешнего года уже реализовывают проекты по их стандартам:
«

"Ряд регионов уже даже идут на среднем уровне по сравнению с другими российскими регионами. Луганская Народная Республика на 29-м месте в России из 89".

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Марат Хуснуллин
вице-премьер
  • В рамках свободной экономической зоны в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях работают 246 предприятий.
  • Есть хороший прирост финансового сектора: заход крупных банков дал прорывной толчок, кредитный портфель увеличился с десяти миллиардов рублей до 175.
  • Два с половиной миллиона жителей получают пенсии и социальные пособия на новых территориях.
  • Программа по дорожному строительству перевыполнена уже в этом году: расписан ремонт дорог до населенных пунктов и внутри них на шесть лет.
Дороги

Хуснуллин доложил Путину об опережении работ по вводу и ремонту дорог на 21%: до конца года все планы по дорожному строительству будут выполнены.
«

"Кстати, уже очень хорошие темпы развернулись, расширяем участки, чтобы вдоль Азовского кольца у нас была полноценная четырехполосная дорога".

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Марат Хуснуллин
вице-премьер
  • Продолжается строительство дорог вдоль Черноморского побережья: вовсю идет обход Адлера и третья очередь Сочи, проектируется дорога вдоль моря до Новороссийска.
  • Калининградское кольцо планируется закончить в рамках шестилетней программы.
  • В Санкт-Петербурге уже приступили к проектированию и изъятию части КАД.
  • Автомобилизация повысилась на девять процентов, при этом на столько же снизились аварийность и смертность.
Заголовок открываемого материала