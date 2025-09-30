https://ria.ru/20250930/prokuratura-2045369885.html

Книгу экс-депутата Вишневского* попросили признать экстремистской

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Прокуратура просит суд признать книгу бывшего депутата Петербурга иноагента Бориса Вишневского* "Хроники возрожденного Арканара" экстремистским материалом, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. "Санкт-Петербургский городской суд принял к производству административный иск прокуратуры к иноагенту Борису Вишневскому*. Просит прокуратура признать книгу Вишневского "Хроники возрожденного Арканара" экстремистским материалом", - сообщила Лебедева в Telegram-канале. По ее словам, в экспертизе говорится, что автор "представляет Россию как фашизирующееся государство, описывает страну как "империю лицемерия", "третий мир". "Также, по мнению экспертов, автор творения призывает к насильственному изменению основ конституционного строя РФ и разжигает вражду и ненависть к верующим РПЦ. Про отчуждение части наших территорий тоже есть… Статьи объединены позицией автора и общим смысловым посылом - показать несостоятельность действующей власти", - добавила Лебедева. Министерство юстиции включило Вишневского в реестр иностранных агентов в марте 2024 года. По данным Минюста, Вишневский* был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также выступал против специальной военной операции на Украине. Кроме того, он принимал участие в создании материалов иноагентов и распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. * признан в России иноагентом.

