Белоусов подписал приказ о призыве на военную службу - РИА Новости, 30.09.2025
00:47 30.09.2025
Белоусов подписал приказ о призыве на военную службу
Министр обороны Андрей Белоусов подписал приказ о призыве в октябре-декабре 2025 года россиян на военную службу и об увольнении с военной службы...
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов подписал приказ о призыве в октябре-декабре 2025 года россиян на военную службу и об увольнении с военной службы военнослужащих-призывников.Текст приказа опубликован в газете Вооруженных сил "Красная звезда". Согласно документу, подписанному в понедельник президентом Владимиром Путиным, с 1 октября по 31 декабря нынешнего года в российскую армию предстоит призвать 135 тысяч срочников в возрасте от 18 до 30 лет."Командующим войсками военных округов, военным комиссарам обеспечить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления организацию и проведение призыва в октябре — декабре 2025 г. на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (далее Федеральный закон) призыву на военную службу", — говорится в приказе.Этим же приказом надлежит "уволить в соответствии с Федеральным законом с военной службы из Вооруженных Сил Российской Федерации солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек".Как заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский, повестки срочникам в Москве, а также в Республике Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях будут только электронными."Информация об этом вносится в общедоступный реестр направленных (врученных) повесток и считается врученной гражданину по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток", — сказал он в беседе с "Красной звездой".Граждане, не менее полугода воевавшие в составе добровольческих формирований, а также прошедшие военную службу в составе воинских формирований Донецкой и Луганской Народных Рес­публик, имеют право на освобождение от призыва, добавил Бурдинский.Как будет проходить призыв
Белоусов подписал приказ о призыве на военную службу

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПризывники во время получения вещевого довольствия перед отправкой в части Вооруженных сил РФ
Призывники во время получения вещевого довольствия перед отправкой в части Вооруженных сил РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов подписал приказ о призыве в октябре-декабре 2025 года россиян на военную службу и об увольнении с военной службы военнослужащих-призывников.
Текст приказа опубликован в газете Вооруженных сил "Красная звезда". Согласно документу, подписанному в понедельник президентом Владимиром Путиным, с 1 октября по 31 декабря нынешнего года в российскую армию предстоит призвать 135 тысяч срочников в возрасте от 18 до 30 лет.
"Командующим войсками военных округов, военным комиссарам обеспечить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления организацию и проведение призыва в октябре — декабре 2025 г. на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (далее Федеральный закон) призыву на военную службу", — говорится в приказе.
Этим же приказом надлежит "уволить в соответствии с Федеральным законом с военной службы из Вооруженных Сил Российской Федерации солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек".
Как заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский, повестки срочникам в Москве, а также в Республике Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях будут только электронными.
"Информация об этом вносится в общедоступный реестр направленных (врученных) повесток и считается врученной гражданину по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток", — сказал он в беседе с "Красной звездой".
Граждане, не менее полугода воевавшие в составе добровольческих формирований, а также прошедшие военную службу в составе воинских формирований Донецкой и Луганской Народных Рес­публик, имеют право на освобождение от призыва, добавил Бурдинский.
Как будет проходить призыв

  • В этом году срок прохождения службы по осеннему призыву не изменится и составит 12 месяцев.
  • Отправки со сборных пунктов начнутся 15 октября.
  • Призывников будут оповещать как электронными, так и бумажными повестками.
  • При неявке без уважительной причины в течение 20 дней к призывнику применят временные ограничительные меры.
  • Призыв пройдет с использованием "Единого реестра воинского учета": он позволит комиссиям предоставлять отдельные виды отсрочек без личной явки.
  • Решение о призыве теперь действительно в течение года со дня принятия.

Если человек, получивший повестку, по каким-либо причинам не отправился проходить службу в этом призыве, то его направят в следующем.

  • Все набранные призывники пройдут службу на территории России, их не будут отправлять в зону спецоперации.
  • Военных, прошедших службу в установленные сроки, своевременно уволят и направят к местам проживания.
  • Мероприятия осеннего призыва, как и ранее, идут в плановом порядке и не связаны с СВО.
  • Задание на весенний призыв выполнено своевременно и в полном объеме — на службу направили 160 тысяч человек.
  • Наиболее организованно мероприятия призыва прошли в Бурятии, Карелии, Крыму, ДНР и ЛНР, Хабаровском крае, Брянской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Самарской, Сахалинской, Свердловской и Тульской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.
