https://ria.ru/20250930/prizyv-2045265597.html

Белоусов подписал приказ о призыве на военную службу

Белоусов подписал приказ о призыве на военную службу - РИА Новости, 30.09.2025

Белоусов подписал приказ о призыве на военную службу

Министр обороны Андрей Белоусов подписал приказ о призыве в октябре-декабре 2025 года россиян на военную службу и об увольнении с военной службы... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T00:47:00+03:00

2025-09-30T00:47:00+03:00

2025-09-30T00:47:00+03:00

общество

россия

москва

сахалинская область

евгений бурдинский

андрей белоусов

владимир путин

красная звезда

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011375994_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_ae820b861399a7f5ced6de779156b756.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов подписал приказ о призыве в октябре-декабре 2025 года россиян на военную службу и об увольнении с военной службы военнослужащих-призывников.Текст приказа опубликован в газете Вооруженных сил "Красная звезда". Согласно документу, подписанному в понедельник президентом Владимиром Путиным, с 1 октября по 31 декабря нынешнего года в российскую армию предстоит призвать 135 тысяч срочников в возрасте от 18 до 30 лет."Командующим войсками военных округов, военным комиссарам обеспечить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления организацию и проведение призыва в октябре — декабре 2025 г. на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (далее Федеральный закон) призыву на военную службу", — говорится в приказе.Этим же приказом надлежит "уволить в соответствии с Федеральным законом с военной службы из Вооруженных Сил Российской Федерации солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек".Как заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский, повестки срочникам в Москве, а также в Республике Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях будут только электронными."Информация об этом вносится в общедоступный реестр направленных (врученных) повесток и считается врученной гражданину по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток", — сказал он в беседе с "Красной звездой".Граждане, не менее полугода воевавшие в составе добровольческих формирований, а также прошедшие военную службу в составе воинских формирований Донецкой и Луганской Народных Рес­публик, имеют право на освобождение от призыва, добавил Бурдинский.Как будет проходить призыв

https://ria.ru/20250922/prizyv-2043497735.html

https://ria.ru/20250922/prizyv-2043499183.html

https://ria.ru/20250722/otsrochka-2030587091.html

https://ria.ru/20250707/zakon-2027689687.html

россия

москва

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, москва, сахалинская область, евгений бурдинский, андрей белоусов, владимир путин, красная звезда, призыв