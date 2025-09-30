Рейтинг@Mail.ru
Поджигателям двери журналиста Sputnik вынесли приговор
15:30 30.09.2025
Поджигателям двери журналиста Sputnik вынесли приговор
Октябрьский районный суд Петербурга приговорил двоих поджигателей двери в квартиру журналиста Sputnik Трофима Татаренкова к 8 годам и 2 месяца колонии строгого режима
санкт-петербург
происшествия
sputnik
украина
трофим татаренков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга приговорил двоих поджигателей двери в квартиру журналиста Sputnik Трофима Татаренкова к 8 годам и 2 месяца колонии строгого режима, сообщает объединённая пресс-служба судов города. Один из авторов программы "Изолента" Трофим Татаренков в начале 2024 года рассказал РИА Новости, что кто-то, возможно, связанный с Украиной, поджег дверь в его петербургскую квартиру. Было заведено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, задержаны трое подозреваемых. По данным полиции, они признались, что получили задание от незнакомца за 1000 долларов. "Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Рустама Горшкова и Никиты Смакова, признанных виновными в совершении преступлений… покушение на убийство… умышленное уничтожение или повреждение имущества... Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 2 месяца в ИК строгого режима каждому", - сообщает пресс-служба. Производство по уголовному делу в отношении третьего фигуранта дела Кирилла Шелегова приостановлено в связи с тем, что подсудимый убыл на СВО. Отмечается, что Горшков и Смаков, признали вину в умышленном уничтожении или повреждении имущества, но не в покушении на убийство. "Гражданский иск "Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района" удовлетворен, с Горшкова и Смакова солидарно взыскано 428 740,16 рублей в счет возмещения материального ущерба", - уточнили в пресс-службе.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга приговорил двоих поджигателей двери в квартиру журналиста Sputnik Трофима Татаренкова к 8 годам и 2 месяца колонии строгого режима, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Один из авторов программы "Изолента" Трофим Татаренков в начале 2024 года рассказал РИА Новости, что кто-то, возможно, связанный с Украиной, поджег дверь в его петербургскую квартиру. Было заведено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, задержаны трое подозреваемых. По данным полиции, они признались, что получили задание от незнакомца за 1000 долларов.
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Рустама Горшкова и Никиты Смакова, признанных виновными в совершении преступлений… покушение на убийство… умышленное уничтожение или повреждение имущества... Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 2 месяца в ИК строгого режима каждому", - сообщает пресс-служба.
Производство по уголовному делу в отношении третьего фигуранта дела Кирилла Шелегова приостановлено в связи с тем, что подсудимый убыл на СВО.
Отмечается, что Горшков и Смаков, признали вину в умышленном уничтожении или повреждении имущества, но не в покушении на убийство.
"Гражданский иск "Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района" удовлетворен, с Горшкова и Смакова солидарно взыскано 428 740,16 рублей в счет возмещения материального ущерба", - уточнили в пресс-службе.
