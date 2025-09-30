Рейтинг@Mail.ru
МИД ЮАР подтвердил смерть своего посла во Франции
17:19 30.09.2025
МИД ЮАР подтвердил смерть своего посла во Франции
МИД ЮАР подтвердил смерть своего посла во Франции - РИА Новости, 30.09.2025
МИД ЮАР подтвердил смерть своего посла во Франции
Министерство иностранных дел ЮАР подтвердило смерть своего посла во Франции Нкосинати Эммануэля Мтетвы, также заявило, что французские власти проводят... РИА Новости, 30.09.2025
в мире
юар
франция
париж
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел ЮАР подтвердило смерть своего посла во Франции Нкосинати Эммануэля Мтетвы, также заявило, что французские власти проводят расследование. Ранее портал криминальной хроники Actu17 сообщил о пропаже посла и о начатом расследовании. Издание Parisien сообщало, что тело пропавшего посла ЮАР во Франции Нкосинати Эммануэля Мтетвы было найдено правоохранительными органами в Париже во вторник. "Правительство Южно-Африканской Республики с глубокой скорбью и огромным сожалением сообщает о преждевременной кончине его превосходительства посла Нкосинати Эммануэля Мтетвы, посла Южной Африки во Франции", - говорится в заявлении на сайте МИД ЮАР. Также МИД сообщает, что французские власти расследуют обстоятельства его смерти. Отмечается, что Мтетва стал послом во Франции в декабре 2023 года. Власти ЮАР выразили соболезнования его семье и близким.
юар
франция
париж
в мире, юар, франция, париж
В мире, ЮАР, Франция, Париж
МИД ЮАР подтвердил смерть своего посла во Франции

МИД ЮАР подтвердил смерть своего посла во Франции и проведение расследования

Эйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел ЮАР подтвердило смерть своего посла во Франции Нкосинати Эммануэля Мтетвы, также заявило, что французские власти проводят расследование.
Ранее портал криминальной хроники Actu17 сообщил о пропаже посла и о начатом расследовании. Издание Parisien сообщало, что тело пропавшего посла ЮАР во Франции Нкосинати Эммануэля Мтетвы было найдено правоохранительными органами в Париже во вторник.
"Правительство Южно-Африканской Республики с глубокой скорбью и огромным сожалением сообщает о преждевременной кончине его превосходительства посла Нкосинати Эммануэля Мтетвы, посла Южной Африки во Франции", - говорится в заявлении на сайте МИД ЮАР.
Также МИД сообщает, что французские власти расследуют обстоятельства его смерти.
Отмечается, что Мтетва стал послом во Франции в декабре 2023 года. Власти ЮАР выразили соболезнования его семье и близким.
Сотрудники полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
СМИ: посла ЮАР во Франции нашли мертвым в Париже
Вчера, 15:21
 
