МИД ЮАР подтвердил смерть своего посла во Франции

МИД ЮАР подтвердил смерть своего посла во Франции - РИА Новости, 30.09.2025

МИД ЮАР подтвердил смерть своего посла во Франции

Министерство иностранных дел ЮАР подтвердило смерть своего посла во Франции Нкосинати Эммануэля Мтетвы, также заявило, что французские власти проводят... РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел ЮАР подтвердило смерть своего посла во Франции Нкосинати Эммануэля Мтетвы, также заявило, что французские власти проводят расследование. Ранее портал криминальной хроники Actu17 сообщил о пропаже посла и о начатом расследовании. Издание Parisien сообщало, что тело пропавшего посла ЮАР во Франции Нкосинати Эммануэля Мтетвы было найдено правоохранительными органами в Париже во вторник. "Правительство Южно-Африканской Республики с глубокой скорбью и огромным сожалением сообщает о преждевременной кончине его превосходительства посла Нкосинати Эммануэля Мтетвы, посла Южной Африки во Франции", - говорится в заявлении на сайте МИД ЮАР. Также МИД сообщает, что французские власти расследуют обстоятельства его смерти. Отмечается, что Мтетва стал послом во Франции в декабре 2023 года. Власти ЮАР выразили соболезнования его семье и близким.

