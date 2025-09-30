https://ria.ru/20250930/peterburg-2045331909.html
В Петербурге осудили мужчину, испортившего флаги и знамена
В Петербурге осудили мужчину, испортившего флаги и знамена - РИА Новости, 30.09.2025
В Петербурге осудили мужчину, испортившего флаги и знамена
Ограничение свободы на 2,5 года и штраф в 700 тысяч рублей получил петербуржец, испортивший флаги и знамена в микрорайоне Юнтолово, сообщает объединенная... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T12:06:00+03:00
2025-09-30T12:06:00+03:00
2025-09-30T12:06:00+03:00
россия
санкт-петербургский городской суд
санкт-петербург
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Ограничение свободы на 2,5 года и штраф в 700 тысяч рублей получил петербуржец, испортивший флаги и знамена в микрорайоне Юнтолово, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении Николая Трофимова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.214 (Вандализм), ст.329 (2 эпизода) (надругательство над Государственным флагом), ч.3 ст.354.1 (2 эпизода) (реабилитация нацизма) УК РФ. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года со штрафом 700 000 рублей", - сообщает пресс-служба. Добавляется, что Трофимов, 4 и 5 мая 2024 года около часа ночи на проспекте Королева нанесший черную краску из шприца на три Знамени Победы, которые располагались около парадных, вину признал частично. По информации пресс-службы судов, уголовное дело рассматривалось коллегией присяжных, вынесшей вердикт: вина Трофимова доказана, не заслуживает снисхождения.
https://ria.ru/20250909/delo-2040633821.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербургский городской суд, санкт-петербург, происшествия
Россия, Санкт-Петербургский городской суд, Санкт-Петербург, Происшествия
В Петербурге осудили мужчину, испортившего флаги и знамена
В Петербурге мужчина получил срок за порчу флагов и знамен чернилами