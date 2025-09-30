https://ria.ru/20250930/peterburg-2045331909.html

В Петербурге осудили мужчину, испортившего флаги и знамена

30.09.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Ограничение свободы на 2,5 года и штраф в 700 тысяч рублей получил петербуржец, испортивший флаги и знамена в микрорайоне Юнтолово, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении Николая Трофимова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.214 (Вандализм), ст.329 (2 эпизода) (надругательство над Государственным флагом), ч.3 ст.354.1 (2 эпизода) (реабилитация нацизма) УК РФ. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года со штрафом 700 000 рублей", - сообщает пресс-служба. Добавляется, что Трофимов, 4 и 5 мая 2024 года около часа ночи на проспекте Королева нанесший черную краску из шприца на три Знамени Победы, которые располагались около парадных, вину признал частично. По информации пресс-службы судов, уголовное дело рассматривалось коллегией присяжных, вынесшей вердикт: вина Трофимова доказана, не заслуживает снисхождения.

