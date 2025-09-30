https://ria.ru/20250930/peskov-2045345498.html
Песков назвал "стену дронов" материализацией милитаристской политики Киева
Песков назвал "стену дронов" материализацией милитаристской политики Киева

Печально, что милитаристская политика Украины может материализоваться в создании новых стен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Печально, что милитаристская политика Украины может материализоваться в создании новых стен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Весьма печально, что эта милитаристская конфронтационная политика Украины сейчас потенциально может начать материализоваться в создании новых разделительных стен"- сказал Песков журналистам , отвечая на вопрос о заявлениях главы еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен относительно создания "стены дронов" в Европе.
РИА Новости
РИА Новости
