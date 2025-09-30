Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал "стену дронов" материализацией милитаристской политики Киева - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/peskov-2045345498.html
Песков назвал "стену дронов" материализацией милитаристской политики Киева
Песков назвал "стену дронов" материализацией милитаристской политики Киева - РИА Новости, 30.09.2025
Песков назвал "стену дронов" материализацией милитаристской политики Киева
Печально, что милитаристская политика Украины может материализоваться в создании новых стен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T13:04:00+03:00
2025-09-30T13:04:00+03:00
украина
киев
россия
дмитрий песков
урсула фон дер ляйен
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016240113_0:0:2813:1583_1920x0_80_0_0_1dec3b948cdf625a4e1a26c86766c05a.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Печально, что милитаристская политика Украины может материализоваться в создании новых стен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Весьма печально, что эта милитаристская конфронтационная политика Украины сейчас потенциально может начать материализоваться в создании новых разделительных стен"- сказал Песков журналистам , отвечая на вопрос о заявлениях главы еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен относительно создания "стены дронов" в Европе.
https://ria.ru/20250930/peskov-2045344289.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016240113_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a9c82f6aa094ee447da91c51de03af24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, россия, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, в мире
Украина, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Урсула фон дер Ляйен, В мире
Песков назвал "стену дронов" материализацией милитаристской политики Киева

Песков заявил, что милитаристская политика Киева приводит к созданию новых стен

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Печально, что милитаристская политика Украины может материализоваться в создании новых стен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Весьма печально, что эта милитаристская конфронтационная политика Украины сейчас потенциально может начать материализоваться в создании новых разделительных стен"- сказал Песков журналистам , отвечая на вопрос о заявлениях главы еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен относительно создания "стены дронов" в Европе.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Песков прокомментировал инициативу фон дер Ляйен по созданию "стены дронов"
Вчера, 12:59
 
УкраинаКиевРоссияДмитрий ПесковУрсула фон дер ЛяйенВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала