Песков прокомментировал инициативу фон дер Ляйен по созданию "стены дронов"
Песков прокомментировал инициативу фон дер Ляйен по созданию "стены дронов" - РИА Новости, 30.09.2025
Песков прокомментировал инициативу фон дер Ляйен по созданию "стены дронов"
Как показывает история, создание стен это всегда плохо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Как показывает история, создание стен это всегда плохо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в Европе. "Во-первых, создание стен - это всегда плохо, как показывает история", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о заявлениях главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен относительно создания "стены дронов" в Европе.
Песков прокомментировал инициативу фон дер Ляйен по созданию "стены дронов"
Песков: история показывает, что создавать стены всегда плохо