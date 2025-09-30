https://ria.ru/20250930/peskov-2045344289.html

Песков прокомментировал инициативу фон дер Ляйен по созданию "стены дронов"

30.09.2025

Песков прокомментировал инициативу фон дер Ляйен по созданию "стены дронов"

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Как показывает история, создание стен это всегда плохо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в Европе. "Во-первых, создание стен - это всегда плохо, как показывает история", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о заявлениях главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен относительно создания "стены дронов" в Европе.

