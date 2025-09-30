Пасечник позитивно оценил перспективы ЛНР в составе России

https://ria.ru/20250930/pasechnik-2045285025.html

ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил РИА Новости, что позитивно оценивает перспективы республики в составе Российской Федерации. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. "Искренне убежден, что у республики в составе нашей Родины только хорошие перспективы. Беспрецедентная поддержка, которую мы сегодня получаем от президента, правительства России и регионов-шефов, является одним из ключевых факторов стабильного развития ЛНР. Все органы власти в республике ориентированы на достижение единой цели. Но вместе с тем, многое зависит и от жителей региона: работников коммунальной сферы, учителей, врачей, водителей. Словом, всех тех, кто своим тяжелым и порой опасным трудом вносит неоценимый вклад в развитие Луганщины", - сообщил РИА Новости Пасечник. Глава ЛНР подчеркнул силу и выносливость жителей республики. "Наши люди - сильные и выносливые, прошедшие через тяжелые военные испытания, - никогда не теряли веру в Победу и успешное будущее для своего родного края. Именно эта вера помогла нам выстоять и встретить три года назад наш самый главный праздник - День воссоединения Донбасса и Новороссии с Российской Федерацией", - сказал Пасечник.

