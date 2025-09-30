https://ria.ru/20250930/pasechnik-2045276496.html

Пасечник рассказал о развитии ЛНР

Пасечник рассказал о развитии ЛНР - РИА Новости, 30.09.2025

Пасечник рассказал о развитии ЛНР

За три года с момента вхождения Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации заложена основа устойчивого развития региона в качестве... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T04:38:00+03:00

2025-09-30T04:38:00+03:00

2025-09-30T04:38:00+03:00

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

леонид пасечник

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878279227_0:68:3402:1982_1920x0_80_0_0_8a383fc2aa9b5e6204d428dbcf8b9a43.jpg

ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. За три года с момента вхождения Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации заложена основа устойчивого развития региона в качестве полноправного субъекта РФ, сообщил РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства. "За три года в составе Российской Федерации главным достижением считаю то, что нам удалось заложить основу для нашего дальнейшего устойчивого развития в качестве полноправного субъекта страны. Нам пришлось действовать быстро - восстанавливать и модернизировать всё в сжатые сроки. Ведь президент (России Владимир Путин - ред.) поставил задачу выйти к 2030 году на общероссийские показатели по ключевым направлениям, прежде всего по уровню жизни граждан. И мы активно над этим работаем", - сказал Пасечник. Глава ЛНР уточнил, что за три года власти республики наладили эффективное взаимодействие с федеральными органами власти, сформировали региональные и муниципальные команды, стали участниками многих общероссийских программ и национальных проектов. По словам Пасечника, проделана масштабная работа в сфере здравоохранения, жилищного строительства, промышленном, сельскохозяйственном и других секторах. "Как неоднократно подчеркивал наш президент, воссоединение с Россией - не только национально-культурный шаг, но и реальная возможность повысить качество жизни каждого человека. Мы как представители органов власти работаем над тем, чтобы эти изменения почувствовали все жители республики", - подчеркнул Пасечник.

https://ria.ru/20250930/pasechnik-2045273329.html

https://ria.ru/20250930/pasechnik-2045270456.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид пасечник, владимир путин