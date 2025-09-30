https://ria.ru/20250930/pasechnik-2045273329.html

Пасечник указал на рост средней зарплаты бюджетников в ЛНР

Пасечник указал на рост средней зарплаты бюджетников в ЛНР - РИА Новости, 30.09.2025

Пасечник указал на рост средней зарплаты бюджетников в ЛНР

Средняя зарплата в бюджетной сфере в Луганской Народной Республике за три года в составе Российской Федерации выросла на 58%, сообщил РИА Новости глава ЛНР... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T03:20:00+03:00

2025-09-30T03:20:00+03:00

2025-09-30T03:20:00+03:00

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

леонид пасечник

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004676909_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_4be98661c32a98d0922db94cebb2946c.jpg

ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Средняя зарплата в бюджетной сфере в Луганской Народной Республике за три года в составе Российской Федерации выросла на 58%, сообщил РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства. "Благодаря поддержке государства создаются условия для роста благосостояния наших граждан. Средняя зарплата в бюджетной сфере за три года выросла на 58%, а минимальная оплата труда - почти на 47%", - сказал Пасечник.

https://ria.ru/20250930/pasechnik-2045270456.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, леонид пасечник, владимир путин