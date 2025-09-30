Рейтинг@Mail.ru
02:16 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/pasechnik-2045270456.html
Пасечник отметил рост объема производства сельхозпродукции в ЛНР
Пасечник отметил рост объема производства сельхозпродукции в ЛНР
ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Объем производства сельхозпродукции в Луганской Народной Республике вырос на 35% за три года в составе Российской Федерации, сообщил РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства. "С 2022 года объем производства сельскохозяйственной продукции вырос на 35%. В СЭЗ (свободной экономической зоне - ред.) уже участвуют более 40 наших агропредприятий, инвестиции в отрасль позволили создать более тысячи новых рабочих мест", - сообщил Пасечник.
Леонид Пасечник
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Леонид Пасечник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Объем производства сельхозпродукции в Луганской Народной Республике вырос на 35% за три года в составе Российской Федерации, сообщил РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
"С 2022 года объем производства сельскохозяйственной продукции вырос на 35%. В СЭЗ (свободной экономической зоне - ред.) уже участвуют более 40 наших агропредприятий, инвестиции в отрасль позволили создать более тысячи новых рабочих мест", - сообщил Пасечник.
Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Более 20 крупных производств запустили в ЛНР за три года, сообщил Пасечник
01:20
 
