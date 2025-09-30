https://ria.ru/20250930/pasechnik-2045270456.html
Пасечник отметил рост объема производства сельхозпродукции в ЛНР
Пасечник отметил рост объема производства сельхозпродукции в ЛНР - РИА Новости, 30.09.2025
Пасечник отметил рост объема производства сельхозпродукции в ЛНР
Объем производства сельхозпродукции в Луганской Народной Республике вырос на 35% за три года в составе Российской Федерации, сообщил РИА Новости глава ЛНР... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T02:16:00+03:00
2025-09-30T02:16:00+03:00
2025-09-30T02:16:00+03:00
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
леонид пасечник
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951034175_0:62:3000:1750_1920x0_80_0_0_d96101e71a43847a5294a6647c40ec24.jpg
ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Объем производства сельхозпродукции в Луганской Народной Республике вырос на 35% за три года в составе Российской Федерации, сообщил РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства. "С 2022 года объем производства сельскохозяйственной продукции вырос на 35%. В СЭЗ (свободной экономической зоне - ред.) уже участвуют более 40 наших агропредприятий, инвестиции в отрасль позволили создать более тысячи новых рабочих мест", - сообщил Пасечник.
https://ria.ru/20250930/pasechnik-2045268071.html
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951034175_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_9278f0322caa1dc6aca065ab6ca1202a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, леонид пасечник, владимир путин
Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Леонид Пасечник, Владимир Путин
Пасечник отметил рост объема производства сельхозпродукции в ЛНР
Пасечник: объем производства сельхозпродукции вырос в ЛНР на 35% за три года