Более 20 крупных производств запустили в ЛНР за три года, сообщил Пасечник
Пасечник: более 20 крупных производств запустили в ЛНР за три года
Леонид Пасечник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Более 20 крупных промышленных предприятий запустили в Луганской Народной Республике за три года в составе РФ, сообщил РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
"Мы начали возрождение промышленного сектора, восстанавливая кооперационные связи и используя множественные меры государственной поддержки. За три года осуществлен запуск 22 предприятий. Преимущественно в машиностроении, литейном производстве и строительной сфере. Также возобновили работу предприятия легкой промышленности", - рассказал Пасечник.
По его словам, среди запущенных производств - филиал завода "Озон" в Луганске, Луганский авиаремонтный завод, Стахановский вагоностроительный завод. Глава ЛНР уточнил, что также были модернизированы мощности на ряде предприятий, в том числе Алчевском металлургический комбинате, Стахановском заводе ферросплавов, Луганском литейно-механическом заводе и других.
"Особенно важным инструментом поддержки экономики стала свободная экономическая зона. В ЛНР ее резидентами стали 155 предприятий, которые реализуют 161 проект. По итогам их реализации общий объем инвестиций превысит 120 млрд рублей, будет создано более 9,3 тысячи новых рабочих мест", - пояснил глава ЛНР.
Пасечник рассказал Путину о мерах поддержки участников СВО в ЛНР
23 сентября, 14:15