https://ria.ru/20250930/pasechnik-2045268071.html

Более 20 крупных производств запустили в ЛНР за три года, сообщил Пасечник

Более 20 крупных производств запустили в ЛНР за три года, сообщил Пасечник - РИА Новости, 30.09.2025

Более 20 крупных производств запустили в ЛНР за три года, сообщил Пасечник

Более 20 крупных промышленных предприятий запустили в Луганской Народной Республике за три года в составе РФ, сообщил РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T01:20:00+03:00

2025-09-30T01:20:00+03:00

2025-09-30T01:20:00+03:00

экономика

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

леонид пасечник

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004676909_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_4be98661c32a98d0922db94cebb2946c.jpg

ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Более 20 крупных промышленных предприятий запустили в Луганской Народной Республике за три года в составе РФ, сообщил РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства. "Мы начали возрождение промышленного сектора, восстанавливая кооперационные связи и используя множественные меры государственной поддержки. За три года осуществлен запуск 22 предприятий. Преимущественно в машиностроении, литейном производстве и строительной сфере. Также возобновили работу предприятия легкой промышленности", - рассказал Пасечник. По его словам, среди запущенных производств - филиал завода "Озон" в Луганске, Луганский авиаремонтный завод, Стахановский вагоностроительный завод. Глава ЛНР уточнил, что также были модернизированы мощности на ряде предприятий, в том числе Алчевском металлургический комбинате, Стахановском заводе ферросплавов, Луганском литейно-механическом заводе и других. "Особенно важным инструментом поддержки экономики стала свободная экономическая зона. В ЛНР ее резидентами стали 155 предприятий, которые реализуют 161 проект. По итогам их реализации общий объем инвестиций превысит 120 млрд рублей, будет создано более 9,3 тысячи новых рабочих мест", - пояснил глава ЛНР.

https://ria.ru/20250923/pasechnik-2043766000.html

https://ria.ru/20250923/lnr-2043749002.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, леонид пасечник, владимир путин