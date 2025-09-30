https://ria.ru/20250930/parizh-2045341306.html

В Париже пропал посол ЮАР во Франции

В Париже пропал посол ЮАР во Франции - РИА Новости, 30.09.2025

В Париже пропал посол ЮАР во Франции

Посол ЮАР во Франции пропал в Париже, начато расследование, и ведутся его поиски, сообщил во вторник портал криминальной хроники Actu17 со ссылкой на источники. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T12:52:00+03:00

2025-09-30T12:52:00+03:00

2025-09-30T12:52:00+03:00

в мире

юар

франция

париж

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101840/89/1018408939_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_b08170148351da09e662fb8884c54eed.jpg

ПАРИЖ, 30 сен – РИА Новости. Посол ЮАР во Франции пропал в Париже, начато расследование, и ведутся его поиски, сообщил во вторник портал криминальной хроники Actu17 со ссылкой на источники. "Посол ЮАР во Франции Нкосинати Эммануэль Мтетва загадочным образом пропал в понедельник днем… Во вторник утром его поиски все ещё продолжались", - говорится в материале. По первоначальным данным, об исчезновении 58-летнего дипломата стало известно около 15 часов по местному времени (16.00 мск), однако его охранники сообщили об этом в полицию только в конце дня, сообщает Actu17. Правоохранители начали расследование и рассматривают различные версии произошедшего, близкие посла были допрошены. По информации портала, в последний раз телефон мужчины фиксировался в XVI округе на западе Парижа. Это соседний округ от того, в котором расположена дипмиссия ЮАР.

https://rsport.ria.ru/20250920/bosfor-2043146701.html

юар

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юар, франция, париж