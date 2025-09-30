https://ria.ru/20250930/parizh-2045341306.html
В Париже пропал посол ЮАР во Франции
В Париже пропал посол ЮАР во Франции - РИА Новости, 30.09.2025
В Париже пропал посол ЮАР во Франции
Посол ЮАР во Франции пропал в Париже, начато расследование, и ведутся его поиски, сообщил во вторник портал криминальной хроники Actu17 со ссылкой на источники. РИА Новости, 30.09.2025
ПАРИЖ, 30 сен – РИА Новости. Посол ЮАР во Франции пропал в Париже, начато расследование, и ведутся его поиски, сообщил во вторник портал криминальной хроники Actu17 со ссылкой на источники. "Посол ЮАР во Франции Нкосинати Эммануэль Мтетва загадочным образом пропал в понедельник днем… Во вторник утром его поиски все ещё продолжались", - говорится в материале. По первоначальным данным, об исчезновении 58-летнего дипломата стало известно около 15 часов по местному времени (16.00 мск), однако его охранники сообщили об этом в полицию только в конце дня, сообщает Actu17. Правоохранители начали расследование и рассматривают различные версии произошедшего, близкие посла были допрошены. По информации портала, в последний раз телефон мужчины фиксировался в XVI округе на западе Парижа. Это соседний округ от того, в котором расположена дипмиссия ЮАР.
