Рейтинг@Mail.ru
В Париже пропал посол ЮАР во Франции - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/parizh-2045341306.html
В Париже пропал посол ЮАР во Франции
В Париже пропал посол ЮАР во Франции - РИА Новости, 30.09.2025
В Париже пропал посол ЮАР во Франции
Посол ЮАР во Франции пропал в Париже, начато расследование, и ведутся его поиски, сообщил во вторник портал криминальной хроники Actu17 со ссылкой на источники. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T12:52:00+03:00
2025-09-30T12:52:00+03:00
в мире
юар
франция
париж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101840/89/1018408939_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_b08170148351da09e662fb8884c54eed.jpg
ПАРИЖ, 30 сен – РИА Новости. Посол ЮАР во Франции пропал в Париже, начато расследование, и ведутся его поиски, сообщил во вторник портал криминальной хроники Actu17 со ссылкой на источники. "Посол ЮАР во Франции Нкосинати Эммануэль Мтетва загадочным образом пропал в понедельник днем… Во вторник утром его поиски все ещё продолжались", - говорится в материале. По первоначальным данным, об исчезновении 58-летнего дипломата стало известно около 15 часов по местному времени (16.00 мск), однако его охранники сообщили об этом в полицию только в конце дня, сообщает Actu17. Правоохранители начали расследование и рассматривают различные версии произошедшего, близкие посла были допрошены. По информации портала, в последний раз телефон мужчины фиксировался в XVI округе на западе Парижа. Это соседний округ от того, в котором расположена дипмиссия ЮАР.
https://rsport.ria.ru/20250920/bosfor-2043146701.html
юар
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101840/89/1018408939_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_5730abe77e52035e5fc858edf1d49c13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юар, франция, париж
В мире, ЮАР, Франция, Париж
В Париже пропал посол ЮАР во Франции

Посол ЮАР во Франции Мтетва загадочно пропал в Париже

© Fotolia / joseph_hilfigerПолиция Франции
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Fotolia / joseph_hilfiger
Полиция Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 30 сен – РИА Новости. Посол ЮАР во Франции пропал в Париже, начато расследование, и ведутся его поиски, сообщил во вторник портал криминальной хроники Actu17 со ссылкой на источники.
"Посол ЮАР во Франции Нкосинати Эммануэль Мтетва загадочным образом пропал в понедельник днем… Во вторник утром его поиски все ещё продолжались", - говорится в материале.
По первоначальным данным, об исчезновении 58-летнего дипломата стало известно около 15 часов по местному времени (16.00 мск), однако его охранники сообщили об этом в полицию только в конце дня, сообщает Actu17. Правоохранители начали расследование и рассматривают различные версии произошедшего, близкие посла были допрошены.
По информации портала, в последний раз телефон мужчины фиксировался в XVI округе на западе Парижа. Это соседний округ от того, в котором расположена дипмиссия ЮАР.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Мать пропавшего пловца Свечникова рассказала о продолжении поисков
20 сентября, 11:05
 
В миреЮАРФранцияПариж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала