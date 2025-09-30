Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье пытались поджечь и сломать памятник погибшим на СВО воинам - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:55 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/pamyatnik-2045287694.html
В Приамурье пытались поджечь и сломать памятник погибшим на СВО воинам
В Приамурье пытались поджечь и сломать памятник погибшим на СВО воинам - РИА Новости, 30.09.2025
В Приамурье пытались поджечь и сломать памятник погибшим на СВО воинам
Памятник погибшим в ходе специальной военной операции воинам в городе Тында Амурской области подвергся вандализму, предположительно, женщина пыталась поджечь... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T07:55:00+03:00
2025-09-30T07:55:00+03:00
происшествия
тында
амурская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037005335_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb91d522331e5d43da6e2b90290d7d9c.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 сен - РИА Новости. Памятник погибшим в ходе специальной военной операции воинам в городе Тында Амурской области подвергся вандализму, предположительно, женщина пыталась поджечь венки и повредить элементы монумента, сломаны опоры освещения, сообщил мэр Тынды Сергей Гуляев. "На территории памятника нашим воинам, погибшим в специальной военной операции, совершили акт вандализма. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как человек, предположительно, женщина, сначала пытался поджечь цветы, затем пинал элементы памятника, а в итоге повредил декоративные опоры с освещением. Уже подано заявление в полицию. Виновное лицо будет установлено и привлечено к ответственности. Это место должно быть священным, и такие действия недопустимы", - написал Гуляев в Telegram-канале. Полиция уже устанавливает личность нарушителя. По данным УМВД, предположительно, женщина разбила восемь фонарей, установленных у мемориала, перевернула урны и пыталась поджечь венки. Эти действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Проводится проверка.
https://ria.ru/20250907/rostov-2040301659.html
тында
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037005335_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e075a219b29f93204f6ea83fdd994bbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тында, амурская область
Происшествия, Тында, Амурская область
В Приамурье пытались поджечь и сломать памятник погибшим на СВО воинам

В Тынде пытались поджечь и сломать памятник погибшим на СВО воинам

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 сен - РИА Новости. Памятник погибшим в ходе специальной военной операции воинам в городе Тында Амурской области подвергся вандализму, предположительно, женщина пыталась поджечь венки и повредить элементы монумента, сломаны опоры освещения, сообщил мэр Тынды Сергей Гуляев.
"На территории памятника нашим воинам, погибшим в специальной военной операции, совершили акт вандализма. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как человек, предположительно, женщина, сначала пытался поджечь цветы, затем пинал элементы памятника, а в итоге повредил декоративные опоры с освещением. Уже подано заявление в полицию. Виновное лицо будет установлено и привлечено к ответственности. Это место должно быть священным, и такие действия недопустимы", - написал Гуляев в Telegram-канале.
Полиция уже устанавливает личность нарушителя. По данным УМВД, предположительно, женщина разбила восемь фонарей, установленных у мемориала, перевернула урны и пыталась поджечь венки. Эти действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Проводится проверка.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
В Ростовской области ищут похитителей колокола с мемориала героям СВО
7 сентября, 17:49
 
ПроисшествияТындаАмурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала