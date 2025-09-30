https://ria.ru/20250930/pamyatnik-2045287694.html

В Приамурье пытались поджечь и сломать памятник погибшим на СВО воинам

В Приамурье пытались поджечь и сломать памятник погибшим на СВО воинам - РИА Новости, 30.09.2025

В Приамурье пытались поджечь и сломать памятник погибшим на СВО воинам

Памятник погибшим в ходе специальной военной операции воинам в городе Тында Амурской области подвергся вандализму, предположительно, женщина пыталась поджечь... РИА Новости, 30.09.2025

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 сен - РИА Новости. Памятник погибшим в ходе специальной военной операции воинам в городе Тында Амурской области подвергся вандализму, предположительно, женщина пыталась поджечь венки и повредить элементы монумента, сломаны опоры освещения, сообщил мэр Тынды Сергей Гуляев. "На территории памятника нашим воинам, погибшим в специальной военной операции, совершили акт вандализма. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как человек, предположительно, женщина, сначала пытался поджечь цветы, затем пинал элементы памятника, а в итоге повредил декоративные опоры с освещением. Уже подано заявление в полицию. Виновное лицо будет установлено и привлечено к ответственности. Это место должно быть священным, и такие действия недопустимы", - написал Гуляев в Telegram-канале. Полиция уже устанавливает личность нарушителя. По данным УМВД, предположительно, женщина разбила восемь фонарей, установленных у мемориала, перевернула урны и пыталась поджечь венки. Эти действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Проводится проверка.

