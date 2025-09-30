https://ria.ru/20250930/otnosheniya-2045341589.html

Отношения с Москвой необходимы для выживания Сеула, заявил экс-депутат

Отношения с Москвой необходимы для выживания Сеула, заявил экс-депутат

СЕУЛ, 30 сен - РИА Новости. Отношения России и Южной Кореи неизбежно будут развиваться, это необходимо для выживания Южной Кореи и южнокорейские компании хотят вернуться в РФ, заявил на конференции по теме отношений РФ и Южной Кореи бывший депутат парламента Южной Кореи и председатель Ассоциации по продвижению индустрии блокчейна Ким Хён Чжу. Научная конференция в честь 35-летия годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Южной Кореей "Российско-корейские отношения в эпоху многосторонней дипломатии" прошла во вторник в Сеуле. Она была организована Ассоциацией корейско-российских обменов при содействии посольства РФ в Южной Корее. В ней приняли участие посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев, торгпред РФ Алексей Сапетко, бывший посол Южной Кореи в РФ Ли Сок Пэ, члены ассоциации, различные общественные деятели, журналисты, ученые и эксперты, представители бизнеса. "Я думаю, что в конечном итоге корейско-российские отношения на каком-то этапе неизбежно будут быстро развиваться и прогрессировать", - сказал Ким Хён Чжу. Он пояснил, что сейчас уже не работает формула в которой Южная Корея опиралась на США в плане безопасности и на Китай в сфере экономики. Теперь в экономическом плане нужно обратить внимание на Россию. "Чтобы выжить, мы обязаны поддерживать экономические связи с Россией, и это прекрасно понимают как правительство Южной Кореи, так и правительство России... На мой взгляд, это вопрос времени: в ближайшем будущем отношения между Кореей и Россией неизбежно восстановятся", - добавил экс-депутат. Ким Хён Чжу напомнил, что LG Electronics продолжает платить зарплату сотрудникам завода в России, а Korean Air стремится возобновить прямые рейсы. Да, южнорейские корпорации, особенно крупные, все еще продолжают оглядываться на США, ждут, чтобы Вашингтон дал "добро" на развитие отношений с Россией. Но, по словам экс-депутата это лишь временный этап. "В целом наши компании готовы вернуться в Россию, нужно лишь политическое "сигнальное разрешение" от правительства", - считает он. По мнению Ким Хён Чжу, для развития отношений с РФ нужно также укрепить информационное поле в Южной Корее касательно России, так как сейчас объём и качество информации о России в Корее "крайне низкие", многие люди не знаю даже, что в РФ можно поехать. Эксперт призвал работать со СМИ, что хорошо относятся к РФ, поддерживать экономические издания с лояльной позицией, работать с депутатами. "В корейских СМИ крайне мало новостей о России, особенно в сравнении с Китаем. И среди политиков у нас гораздо меньше пророссийски настроенных депутатов, чем прокитайских. Поэтому здесь нужно более активно работать и российскому посольству, и нашему обществу дружбы с Россией", - указал Ким Хён Чжу.

