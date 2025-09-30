Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые синтезировали новые молекулы для борьбы с оспой
30.09.2025
Российские ученые синтезировали новые молекулы для борьбы с оспой
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские ученые синтезировали новый класс органических молекул для борьбы с ортопоксвирусами, к которым относится вирус натуральной оспы, полученные соединения могут лечь в основу новых лекарств, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ). Существующие препараты для лечения оспы недостаточно эффективны против некоторых штаммов и могут вызывать серьезные побочные эффекты, в частности, негативно сказываться на работе почек. Поэтому ученые ищут более эффективные и безопасные аналоги. Исследователи из Томского политехнического университета (ТПУ, Томск) с коллегами синтезировали органические соединения, которые блокируют один из белков, необходимых для образования новых частиц ортопоксвирусов. За основу для синтеза авторы взяли арилоксадиазолы — азот- и кислородсодержащие кольцевые молекулы, для которых более ранние исследования показали противовирусную активность, хоть и невысокую. Ученые модифицировали исходные соединения, присоединив к ним дополнительные химические группы с атомами азота, хлора, брома, йода и фтора. Всего химики получили 21 новую молекулу. Эксперимент показал, что 19 молекул из нового класса соединений демонстрируют противовирусную активность, причем пять из них эффективно предотвращают размножение патогенов в концентрациях в сотни и тысячи раз меньших, чем рабочие дозы используемого в клинической практике противовирусного препарата цидофовира. При этом их высокая эффективность сочеталась с минимальной токсичностью для живых клеток. "Мы разработали новую молекулярную платформу для дизайна противовирусных средств, при этом ее можно использовать для поиска препаратов от самых разных патогенов, не только против ортопоксвирусов. Таким образом, наше исследование вносит вклад в поиск новых средств профилактики и лечения вирусных инфекций и предотвращение новых эпидемий в будущем. В дальнейшем мы планируем исследовать активность наших соединений на лабораторных животных, изучить их фармакокинетику и более детально установить механизм действия", — рассказал участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Артем Семенов, инженер-исследователь международной научно-исследовательской лаборатории "Невалентные взаимодействия в химии материалов" ТПУ. В исследовании принимали участие сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург), Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского (Ярославль), Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" (Кольцово), Уфимского федерального исследовательского центра (Уфа), Новосибирского государственного университета (Новосибирск) и Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН (Новосибирск), а также учёные из независимой теоретической группы "Кванты и динамика".
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские ученые синтезировали новый класс органических молекул для борьбы с ортопоксвирусами, к которым относится вирус натуральной оспы, полученные соединения могут лечь в основу новых лекарств, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ).
Существующие препараты для лечения оспы недостаточно эффективны против некоторых штаммов и могут вызывать серьезные побочные эффекты, в частности, негативно сказываться на работе почек. Поэтому ученые ищут более эффективные и безопасные аналоги.
Исследователи из Томского политехнического университета (ТПУ, Томск) с коллегами синтезировали органические соединения, которые блокируют один из белков, необходимых для образования новых частиц ортопоксвирусов. За основу для синтеза авторы взяли арилоксадиазолы — азот- и кислородсодержащие кольцевые молекулы, для которых более ранние исследования показали противовирусную активность, хоть и невысокую. Ученые модифицировали исходные соединения, присоединив к ним дополнительные химические группы с атомами азота, хлора, брома, йода и фтора. Всего химики получили 21 новую молекулу.
Эксперимент показал, что 19 молекул из нового класса соединений демонстрируют противовирусную активность, причем пять из них эффективно предотвращают размножение патогенов в концентрациях в сотни и тысячи раз меньших, чем рабочие дозы используемого в клинической практике противовирусного препарата цидофовира. При этом их высокая эффективность сочеталась с минимальной токсичностью для живых клеток.
"Мы разработали новую молекулярную платформу для дизайна противовирусных средств, при этом ее можно использовать для поиска препаратов от самых разных патогенов, не только против ортопоксвирусов. Таким образом, наше исследование вносит вклад в поиск новых средств профилактики и лечения вирусных инфекций и предотвращение новых эпидемий в будущем. В дальнейшем мы планируем исследовать активность наших соединений на лабораторных животных, изучить их фармакокинетику и более детально установить механизм действия", — рассказал участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Артем Семенов, инженер-исследователь международной научно-исследовательской лаборатории "Невалентные взаимодействия в химии материалов" ТПУ.
В исследовании принимали участие сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург), Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского (Ярославль), Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" (Кольцово), Уфимского федерального исследовательского центра (Уфа), Новосибирского государственного университета (Новосибирск) и Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН (Новосибирск), а также учёные из независимой теоретической группы "Кванты и динамика".
