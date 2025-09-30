Рейтинг@Mail.ru
Олимпиада "Большие надежды малых городов" стартовала в Ивановской области - РИА Новости, 30.09.2025
Ивановская область
Ивановская область
 
17:48 30.09.2025
Олимпиада "Большие надежды малых городов" стартовала в Ивановской области
Олимпиада "Большие надежды малых городов" стартовала в Ивановской области - РИА Новости, 30.09.2025
Олимпиада "Большие надежды малых городов" стартовала в Ивановской области
В Ивановской области открылся прием заявок на участие во втором сезоне Всероссийской олимпиады "Большие надежды малых городов", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.09.2025
ивановская область
ивановская область
урбанистика
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Ивановской области открылся прием заявок на участие во втором сезоне Всероссийской олимпиады "Большие надежды малых городов", сообщает пресс-служба правительства региона. Победители и призеры получат до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы научно-образовательного консорциума "Иваново". Зарегистрироваться можно до 20 октября. Олимпиада пройдет в два этапа: онлайн-отбор и очный финал. В этом году программу расширили тремя новыми направлениями: право, информационные технологии; международные отношения. Теперь участникам доступно 10 тематических направлений, связанных с изучением малых городов, включая городскую историю и краеведение, экономику города, социологию городских сообществ, экологию и городские экосистемы, здоровье в городах, географию городов и туризм, городскую медиасреду, право и городское самоуправление, IT-решения для города, а также международный опыт развития городской среды. В пресс-службе напоминают, что Всероссийская олимпиада "Большие надежды малых городов" впервые состоялась в Ивановской области в прошлом учебном году. Ее проведение связано с развитием в регионе образовательной урбанистики — концепции, в рамках которой малый город становится объектом изучения для школьников в контексте различных предметов. Это направление получило поддержку губернатора Станислава Воскресенского на научной конференции "Малые города большой страны". В отборочном этапе предыдущего сезона олимпиады приняли участие 477 школьников и студентов колледжей из Ивановской и Нижегородской областей. В финал вышли 58 сильнейших участников, которые успешно прошли все испытания и представили свои работы экспертному жюри. Члены жюри дали рекомендации по дальнейшей работе над проектами юных исследователей.
ивановская область
Новости
ru-RU
ивановская область, урбанистика
Ивановская область, Ивановская область, Урбанистика
Олимпиада "Большие надежды малых городов" стартовала в Ивановской области

В Ивановской области стартовала олимпиада "Большие надежды малых городов"

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Ивановской области открылся прием заявок на участие во втором сезоне Всероссийской олимпиады "Большие надежды малых городов", сообщает пресс-служба правительства региона.
Победители и призеры получат до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы научно-образовательного консорциума "Иваново". Зарегистрироваться можно до 20 октября.
Олимпиада пройдет в два этапа: онлайн-отбор и очный финал. В этом году программу расширили тремя новыми направлениями: право, информационные технологии; международные отношения.
Теперь участникам доступно 10 тематических направлений, связанных с изучением малых городов, включая городскую историю и краеведение, экономику города, социологию городских сообществ, экологию и городские экосистемы, здоровье в городах, географию городов и туризм, городскую медиасреду, право и городское самоуправление, IT-решения для города, а также международный опыт развития городской среды.
В пресс-службе напоминают, что Всероссийская олимпиада "Большие надежды малых городов" впервые состоялась в Ивановской области в прошлом учебном году. Ее проведение связано с развитием в регионе образовательной урбанистики — концепции, в рамках которой малый город становится объектом изучения для школьников в контексте различных предметов. Это направление получило поддержку губернатора Станислава Воскресенского на научной конференции "Малые города большой страны".
В отборочном этапе предыдущего сезона олимпиады приняли участие 477 школьников и студентов колледжей из Ивановской и Нижегородской областей. В финал вышли 58 сильнейших участников, которые успешно прошли все испытания и представили свои работы экспертному жюри. Члены жюри дали рекомендации по дальнейшей работе над проектами юных исследователей.
